До ліквідації наслідків обстрілу на Прикарпатті залучили 61 рятувальника та 20 одиниць техніки

Під час масованої ракетно-дронової атаки у п’ятницю, 20 листопада, Росія атакувала об’єкти критичної та енергетичної інфраструктури. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

За словами посадовиці, внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирний будинок у Галицькій громаді та приватний будинок в одному з сіл Бурштинської громади. Мешканців евакуювали, на місці працюють вибухотехніки.

«За попередньою інформацією, загиблих і травмованих немає. Двом людям медики надали допомогу через гостру реакцію на стрес. Відповідні служби ліквідовують наслідки ворожого удару, обстежують ушкоджені будівлі та надають необхідну допомогу», – зазначила Світлана Онищук.

До ліквідації наслідків обстрілу на Прикарпатті залучили 61 рятувальника та 20 одиниць техніки ДСНС. Пожежу на об’єкті енергетичної інфраструктури ліквідували.

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Після атаки у Галичі відмінили віче до 13-ї річниці Революції Гідності, яке мало розпочатися о 15:00 на Майдані Різдва.

Водночас у Бурштинській міськраді скликали позачергове засідання комісії ТЕБ та НС. До громад, які постраждали внаслідок обстрілу, відправили робочу групу з фахівців Івано-Франківської ОВА та представників благодійних фондів. Вони мають оцінити потреби постраждалих родин та забезпечити їх першочерговою допомогою.

Через наслідки російської атаки на Прикарпатті застосували графіки погодинних вимкнень електроенергії.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 20 листопада РФ випустила по Україні 84 крилаті ракети «Х-101», «Калібр» та «Іскандер-К», балістичні ракети «Іскандер-М/С-400», протикорабельні «Циркони» та 404 ударних БпЛА типу Shahed (123 із них – реактивні). ППО вдалося знешкодити 462 цілі: 3 балістичні та 79 крилатих ракет, а також 380 БпЛА.