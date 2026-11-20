У Києві російський обстріл пошкожив три мости

У ніч на п’ятницю, 20 листопада, росіяни масовано атакували Україну ударними дронами та ракетами. Унаслідок обстрілу в Києві загинули троє людей, за попередніми даними – працівники «Київводоканалу». Також атака пошкодила у столиці три мости. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За даними Віталія Кличка, росіяни атакували столицю балістичними ракетами. Влучання зафіксували в Оболонському, Голосіївському та Подільському районах. Крім того, унаслідок балістичної атаки на Київ пошкоджено Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, Дарницький та Південний мости. Рух Подільсько-Воскресенським мостом із правого на лівий берег наразі закритий. На Південному мосту рух також обмежений – дозволено проїзд лише автомобілям масою до 10 тонн та громадському транспорту масою до 18 тонн у напрямку з лівого на правий берег.

«Ступінь пошкоджень споруд фахівці зможуть оцінити після закінчення повітряної тривоги. У зв’язку з ускладненим рухом між лівим та правим берегами Києва мешканців закликають без нагальної потреби не виїжджати приватним автотранспортом», – написав Віталій Кличко.

Унаслідок російського обстрілу в столиці загинули троє людей. Попередньо, загиблі – працівники «Київводоканалу». Ще близько 15 людей отримали поранення, сімох госпіталізували до лікарень.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Нагадаємо, під масованою атакою в ніч на 20 листопада також перебували Львів та Львівська область. Через обстріл у регіоні запровадили аварійні відключення електроенергії.