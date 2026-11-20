Через обстріли на Львівщині ввели аварійні відключення електроенергії
В ніч на 20 листопада область атакували безпілотниками та ракетами
У пʼятницю, 20 листопада, у Львівській області застосують аварійні відключення світла. Про це повідомили у «Львівобленерго».
«За розпорядженням НЕК “Укренерго” у Львові та області введені спеціальні аварійні відключення (ГАВ). Просимо з розумінням поставитись до ситуації, що склалась в енергосистемі України», – зазначено у повідомленні.
Графіки погодинних відключень 20 листопада у Львові та області
Час відсутності електроенергії за чергами:
1.1 — 10:30 - 14:00, 21:00 - 00:00
1.2 — 10:30 - 14:00, 21:00 - 00:00
2.1 — 14:00 - 17:30
2.2 — 14:00 - 17:30
3.1 — 14:00 - 17:30
3.2 — 14:00 - 17:30
4.1 — 08:30 - 10:30, 17:30 - 21:00
4.2 — 08:30 - 10:30, 17:30 - 21:00
5.1 — 08:30 - 10:30, 17:30 - 21:00
5.2 — 08:30 - 10:30, 17:30 - 21:00
6.1 — 10:30 - 14:00, 21:00 - 00:00
6.2 — 10:30 - 14:00, 21:00 - 00:00
Міська рада повідомила, що не курсує трамвай №3 через відсутність електроенергії на підстанції, яка живить трамвайну лінію.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Нагадаємо, в ніч на 20 листопада Львів атакували безпілотниками та крилатими ракетами.