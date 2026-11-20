У пʼятницю, 20 листопада, у Львівській області застосують аварійні відключення світла. Про це повідомили у «Львівобленерго».

«За розпорядженням НЕК “Укренерго” у Львові та області введені спеціальні аварійні відключення (ГАВ). Просимо з розумінням поставитись до ситуації, що склалась в енергосистемі України», – зазначено у повідомленні.

Графіки погодинних відключень 20 листопада у Львові та області

Час відсутності електроенергії за чергами:

1.1 — 10:30 - 14:00, 21:00 - 00:00

1.2 — 10:30 - 14:00, 21:00 - 00:00

2.1 — 14:00 - 17:30

2.2 — 14:00 - 17:30

3.1 — 14:00 - 17:30

3.2 — 14:00 - 17:30

4.1 — 08:30 - 10:30, 17:30 - 21:00

4.2 — 08:30 - 10:30, 17:30 - 21:00

5.1 — 08:30 - 10:30, 17:30 - 21:00

5.2 — 08:30 - 10:30, 17:30 - 21:00

6.1 — 10:30 - 14:00, 21:00 - 00:00

6.2 — 10:30 - 14:00, 21:00 - 00:00

Міська рада повідомила, що не курсує трамвай №3 через відсутність електроенергії на підстанції, яка живить трамвайну лінію.

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Нагадаємо, в ніч на 20 листопада Львів атакували безпілотниками та крилатими ракетами.