Суспільство
Втрати росіян у війні проти України
Актуальна статистика
Загальні бойові втрати росіян від початку вторгнення в Україну, за даними Генштабу, станом на ранок 7 серпня:
- особового складу – близько 1 455 420 (+1 210);
- танків – 12 247 (+1);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 25 098 (+11);
- артилерійських систем – 47 522 (+67);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 2 008 (+2);
- засоби протиповітряної оборони – 1 550 (+3);
- літаків – 439 (+0);
- гелікоптерів – 354 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 447 855 (+1 589);
- наземних роботехнічних комплексів – 2 152 (+14);
- крилатих ракет – 5 007 (+0);
- кораблів/катерів – 34 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та цистерн з паливом – 131 068 (+386);
- спеціальної техніки – 4 502 (+6).
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