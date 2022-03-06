Список західних компаній, які відмовились працювати в Росії (оновлюється).

Загальні бойові втрати росіян від початку вторгнення в Україну, за даними Генштабу, станом на ранок 6 березня: особового складу – понад 11 тис. осіб (приблизно +1 тис. за попередню добу);

танків ‒ 285 (+16);

бойових броньованих машин (ББМ) ‒ 985 (+40);

артилерійських систем – 109 (+4);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 50 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 21 (+2);

літаків – 44 (+5);

гелікоптерів – 48 (+8);

автомобільної техніки – 447 (+38);

легких швидкісних катерів – 2 (+0);

цистерн з паливом – 60 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 (+1). *Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Хроніки вторгнення Росії. Одинадцятий день – у прямій трансляції ZAXID.NET

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