Суспільство
фото Макса Левіна
Втрати росіян у війні проти України
Актуальна статистикаZAXID.NET, 0
фото Макса Левіна
Загальні бойові втрати росіян від початку вторгнення в Україну, за даними Генштабу, станом на ранок 6 березня:
- особового складу – понад 11 тис. осіб (приблизно +1 тис. за попередню добу);
- танків ‒ 285 (+16);
- бойових броньованих машин (ББМ) ‒ 985 (+40);
- артилерійських систем – 109 (+4);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 50 (+0);
- засобів протиповітряної оборони – 21 (+2);
- літаків – 44 (+5);
- гелікоптерів – 48 (+8);
- автомобільної техніки – 447 (+38);
- легких швидкісних катерів – 2 (+0);
- цистерн з паливом – 60 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 (+1).
*Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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