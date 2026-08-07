Гепни бабцю молотком і йди на війну в Україну.

Я загинув під Бахмутом.

Abrams і Leopard для України.

Загальні бойові втрати росіян від початку вторгнення в Україну, за даними Генштабу, станом на ранок 7 серпня: особового складу – близько 1 455 420 (+1 210);

танків – 12 247 (+1);

бойових броньованих машин (ББМ) – 25 098 (+11);

артилерійських систем – 47 522 (+67);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 2 008 (+2);

засоби протиповітряної оборони – 1 550 (+3);

літаків – 439 (+0);

гелікоптерів – 354 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 447 855 (+1 589);

наземних роботехнічних комплексів – 2 152 (+14);

крилатих ракет – 5 007 (+0);

кораблів/катерів – 34 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та цистерн з паливом – 131 068 (+386);

спеціальної техніки – 4 502 (+6).

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