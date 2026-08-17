16 серпня в Києві після концерту туру «Цей хор, цей хор… 2.0» відбулося офіційне вручення відзнаки

Хор «Гомін» та «Театр орг» встановили національний рекорд за кількістю концертів. За рік львівський хор дав 385 концертів, що є рекордом у номінації «Найбільші концертні гастролі в історії України».

Як повідомив хор «Гомін» Львівського органного залу у неділю, 16 серпня, представники Національного реєстру рекордів України офіційно зафіксували досягнення хору «Гомін», рекорд охоплює період від 1 серпня 2025 року до 31 липня 2026 року.

16 серпня в Києві після концерту туру «Цей хор, цей хор… 2.0» відбулося офіційне вручення відзнаки. Організатор туру – «Театр орг».

Ця історія почалася з пісні «Цей сон…» Степана Гіги, виконання якої «Гомоном» стало вірусним і зібрало мільйони переглядів. Після цього були масштабні гастролі Україною, два тури Європою, виступи у США та Канаді. У 2026 році хор із новою програмою відвідав 40 міст України.

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«У програмі “Цей хор, цей хор…” по-новому звучать пісні Володимира Івасюка, Ігоря Шамо, Анатолія Кос-Анатольського, Ігоря Білозіра, Степана Гіги та інших українських авторів. Водночас «Гомін» представляв різні сторінки української музичної спадщини – від партесних концертів і творів Миколи Леонтовича до колядок та шедеврів світової класики. 385 концертів за рік – це сотні тисяч слухачів і тисячі кілометрів, подоланих заради того, щоб українська музика звучала всюди», – повідомляє хор «Гомін».

До слова, хор «Гомін» на своїх концертах збирає гроші для військових. До прикладу, під час туру містами Європи хору вдалося зібрати 10 млн грн для українських військових, з яких 1 млн грн передали на наймасштабніший в історії України збір на антишахедні дрони. Під час різдвяного туру львівському хору вдалося зібрати 5 млн грн на реабілітацію ветеранів.