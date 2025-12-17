Під час євротуру хор "Гомін" зібрав 10 млн грн для ЗСУ

Львівський хор «Гомін» Львівського органного залу спільно з платформою TEATR.org.ua передали 1 млн грн на наймасштабніший збір в історії України «Єдинозбір». Про це у середу, 17 грудня, повідомила пресслужба Львівської міськради.

У рамках місячного туру хор «Гомін» дав 35 концертів у 19 містах Європи. Під час євротуру львівському хору вдалося зібрати 10 млн грн для українських військових, з яких 1 млн грн передали на ініціативу «Єдинозбір».

Ще 6 млн грн передали на переобладнання двох мікроавтобусів до рівня медеваків, 1 млн грн на підтримку постраждалих від російської ракетної атаки на Тернопіль 19 листопада 2025 року та 2 млн грн на збір «Народний гомін», в межах якого вже вдалося передати 25 автомобілів захисникам, ще 25 буде передано в січні.

«Зараз абсолютно все, що може допомогти нашим захисникам і підтримати їхній бойовий дух, має працювати на це. Ми, на жаль, живемо у такі часи, коли, як на мене, є два принципи: або ти в армії, або ти для армії. І якщо наша творчість може бодай чимось допомогти – ми готові працювати й надалі», – повідомив Вадим Яценко, художній керівник хору «Гомін».

Нагадаємо, «Єдинозбір» був оголошений 11 листопада 2025 року Фондом Сергія Притули, Світовим конгресом українців (СКУ) та 412-ю бригадою Nemesis. Мета збору – 1 млрд грн на антишахедні дрони-перехоплювачі.

До слова, під час серпневих концертів у Львівській опері хору «Гомін» вдалося зібрати мільйон гривень на дрони.