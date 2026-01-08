Наталія і Ярослав Дубневичі розлучились після 30 років шлюбу у 2021 році

Вищий антикорупційний суд скасував арешт майна колишньої дружини народного депутата Ярослава Дубневича Наталії Дубневич. На відповідну ухвалу ВАКС звернув увагу сайт NGL.media.

Арешт із забороною відчуження майна наклали ще у 2019 році у межах кримінальної справи про розкрадання 93 млн грн грошей «Укрзалізниці», у якій обвинувачують Ярослава Дубневича. Після арешту майна у 2021 році подружжя вирішило розлучитись та через суд поділити майно. Тоді Личаківський районний суд визнав за Наталією Дубневич право власності на частки спільної нерухомості.

Після цього представник Наталії Дубневич звернувся до суду з позовом про скасування арешту на її майно, оскільки вона не є ані підозрюваною, ані обвинуваченою, а її частки у спільному майні не можуть примусово вилучити при можливій конфіскації майна.

Вищий антикорупційний суд скасував арешт на половину будинку площею 164,2 м², половину дачі площею 163,6 м² у кооперативі «Цементник» та четверту частину будинку, площа якого не вказана. З-під арешту виведена також належна Наталії Дубневич частка земельних ділянок загальною площею понад 5,4 га.

Нагадаємо, 56-річний Ярослав Дубневич, якого звинувачують у привласненні 93 млн грн «Укрзалізниці», втік за кордон 8 жовтня 2023 року. Вже після втечі НАБУ та САП повідомили йому про підозру у заволодінні газом на суму понад 2,1 млрд грн. Йдеться про розкрадання газу на Новояворівській та Новороздольській ТЕЦ. НАБУ оголосило у розшук нардепа.