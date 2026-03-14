Дрони атакували порт і нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ
Порт у Темрюку є одним із ключових на півдні Росії для експорту ЗВГ
У ніч на 14 березня безпілотники атакували Краснодарський край Росії. Під удар потрапили морський порт у Темрюку та Афіпський нафтопереробний завод.
У пресслужбі оперативного штабу регіону заявили, що в порту «Кавказ» у Темрюкському районі внаслідок атаки дронів постраждали троє людей – їх госпіталізували.
За даними російської влади, через падіння уламків безпілотників пошкоджено технічне судно, а на причальному комплексі виникла пожежа, яку швидко загасили.
Зазначимо, що порт у Темрюку є одним із ключових на півдні Росії для експорту зрідженого вуглеводневого газу.
Порт «Кавказ» є кінцевим пунктом порома, що виходить з анексованої Керчі. До будівництва Керченського мосту пором фактично був критично важливим засобом доставлення вантажів на півострів з боку РФ.
Окрім того, російське відомство повідомило про пожежу на Афіпському НПЗ у Сіверському районі.
«За попередньою інформацією, постраждалих немає. Загорілися технічні установки. На місці працюють оперативні та спеціальні служби», – ідеться в повідомленні.
Пожежу в районі НПЗ також зафіксував супутниковий моніторинговий сервіс NASA FIRMS, який відстежує температурні аномалії практично в режимі реального часу.
Аналітики OSINT-проєкту «Кіберборошно» після аналізу відео з Афіпського повідомили, що на кадрах видно горіння однієї з колон установки та витік газу із супутньої естакади. За їхніми словами, ця установка є ключовим вузлом підприємства, з якого починається технологічний процес переробки нафти.
Також жителі Тольятті Самарської області повідомили про повторну нічну атаку на хімічний завод ПАТ «КуйбишевАзот».
У Міноборони Росії заявили, що протягом ночі нібито було збито 87 українських безпілотників, з яких 16 – над територією Краснодарського краю, а ще три – над Самарською областю.
Зауважимо, на час публікації новини українська сторона офіційно не коментувала удари по об’єктах в Росії.