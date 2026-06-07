Рух через ПП «Джанкой» перекрили

Російські війська призупинили рух через пункт пропуску «Джанкой», який був встановлений на тимчасово окупованій території Криму. Причиною називають пошкодження мосту в районі Чонгара на півдні України. Про це у неділю, 7 червня, повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з посиланням на окупаційні джерела.

Зазначається, що міст, який зазнав ураження, є одним із ключових логістичних маршрутів між тимчасово окупованим Кримом і захопленими територіями півдня України. Його пошкодження, за даними російських ресурсів, ускладнило пересування та постачання для російських сил.

Фото Центру стратегічних комунікацій, пошкоджений міст в районі Чонгара

Вранці 7 червня окупаційний керівник Херсонської області Владімір Сальдо заявив, що внаслідок нічної атаки українських безпілотників було пошкоджено мостове полотно в районі Чонгара.

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Після цього рух через пункт пропуску «Джанкой» було тимчасово перекрито. Для проїзду автотранспорту російська влада рекомендувала використовувати альтернативні маршрути через пункти пропуску «Армянськ» та «Перекоп». Терміни відновлення руху наразі не повідомляються.

Раніше повідомляли, що українські захисники встановили щільний вогневий контроль над одним із найважливіших логістичних маршрутів російських військ на південному напрямку. Це вже суттєво вплинуло на забезпечення ворожого угруповання.