У Львові запровадили нові правила користування електросамокатами

У Львові запровадили нові правила для користувачів електросамокатів. Вони передбачають обов’язкове використання захисних шоломів, нові вимоги до руху та паркування, а також визначають спеціальні місця для самокатів сервісів прокату. Відповідні ухвали депутати підтримали на сесії Львівської міської ради у четвер, 30 липня.

Проєкт ухвали передбачає, що користуватися електросамокатами, моноколесами, сігвеями, гіробордами та іншим легким електротранспортом на вулично-дорожній мережі дозволять з 16 років. Діти віком від 10 до 16 років зможуть їздити лише у супроводі дорослих і виключно тротуарами, пішохідними та велосипедними доріжками.

Користувачів електросамокатів також зобов’язали їздити у захисному шоломі. Сам транспортний засіб має бути обладнаний звуковим сигналом і світлоповертачами, а в темну пору доби – фарою.

За наявності велосипедної інфраструктури рухатися потрібно буде велосипедними доріжками або смугами. Якщо їх немає, користувачам дозволять їхати правою смугою проїзної частини відповідно до Правил дорожнього руху.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Крім того, заборонено перевозити пасажирів, якщо це не передбачено конструкцією електросамоката.

Де заборонять паркувати самокати

Рішення також розширює перелік місць, де залишати електросамокати буде заборонено.

Зокрема, їх не можна буде паркувати:

на тротуарах, якщо для пішоходів залишається менш ніж два метри;

на пішохідних переходах і поблизу них;

на пандусах та тактильній плитці;

на зупинках громадського транспорту;

на велосипедних доріжках і смугах;

на дитячих майданчиках;

перед входами до будівель;

у клумбах, лунках дерев та інших елементах озеленення;

біля контейнерних майданчиків для сміття.

Для сервісів прокату визначать окремі місця

Окремою ухвалою депутати дозволили операторам прокату організувати спеціальні місця для вивантаження та паркування електросамокатів.

Йдеться про сервіси Bolt, E-wings, JET Ride та ROOH. Управління комунальної власності має укласти з операторами договори оренди відповідних місць терміном на один рік. Прокатні електросамокати можна буде залишати лише у визначених міською радою локаціях.

Нові дорожні знаки для електросамокатів

Окрім нових правил користування електросамокатами, депутати Львівської міської ради підтримали запровадження нових експериментальних дорожніх знаків для засобів мікромобільності.

Зокрема, у місті з’явиться знак, який обмежуватиме максимальну швидкість руху велосипедів, електросамокатів та інших засобів мікромобільності. Також запровадять нові інформаційні таблички, які визначатимуть, на які види транспорту поширюється дія дорожніх знаків, а також попереджатимуть про небезпечні ділянки.

До слова, лише у червні 37 дітей отримали травми внаслідок падінь з електросамокатів та були госпіталізовані.

Раніше міський Андрій Садовий наголошував, що основними причинами трамування є швидкість руху самокатів та відсутність шоломів. Зокрема, часто підлітки трамуються, використовуючи не прокатні, а власні електросамокати, які можуть їхати зі швидкістю до 70 км/год, що є небезпечно. Він доручив звернутися до уряду для внормування правил на рівні держави.