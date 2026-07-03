Мінімальний вік для користування прокатними електросамокатами становитиме 16 років

У п’ятницю, 3 липня, виконком Львівської міськради затвердив додаткові заходи з впорядкування використання електросамокатів у місті. Обмеження стосуються, зокрема, прокатних електросамокатів.

«Ми домовилися, що з липня у Львові вступають в дію нові правила. Ми достатньо багато часу дали всім, щоб підготуватися. Була максимально опрацьована роз’яснювальна компанія. Ми готові фіналізувати наші рішення», – сказав мер Львова Андрій Садовий.

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Директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило розповів, що рішення складається з чотирьох основних блоків: використання захисних шоломів, вікові обмеження, комплекс заходів зі зменшення швидкості, впорядкування хаотичного паркування.

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«Ми пропонуємо напрацювати зміни до Правил благоустрою щодо обов’язкового використання шоломів. Пропонуємо встановити мінімальний вік користувачів прокатних електросамокатів – 16 років, щоб оператори прокату технічно у себе це передбачили на етапі верифікації користувачів», – сказав посадовець.

Спільно з патрульною поліцією місто визначатиме та опрацьовуватиме аварійно-небезпечні ділянки, перелік оприлюднюватимуть на сайті ЛМР, а також планують розробити експериментальні дорожні знаки, які б передбачали зменшення швидкості до 15 км/год.

«Ми матимемо змогу з операторами прокату пропрацювати це, щоб вони програмно обмежили швидкість своїх користувачів на цих ділянках», – додав Олег Забарило.

З 1 липня також запущений процес впорядкування хаотичного паркування електросамокатів у місті.

«Тільки за червень було госпіталізовано 37 дітей, за останні місяці – 100. Якщо скелетна травма ще полікується, то коли вдаряється головою, є нейротравма, то це залишається на все життя. У нас минулого року відбулося дві трансплантації від дітей-донорів, які загинули під час їзди на самокатах. Тому думаю, що це рішення є на часі. Ми повинні показувати якісний приклад», – додав мер.

Раніше міський Андрій Садовий наголошував, що основними причинами трамування є швидкість руху самокатів та відсутність шоломів. Зокрема, часто підлітки трамуються, використовуючи не прокатні, а власні електросамокати, які можуть їхати зі швидкістю до 70 км/год, що є небезпечно. Він доручив звернутися до уряду для внормування правил на рівні держави.

За словами мера, батьки, читаючи про такі випадки, мають замислитися, чи одягнула дитина шолом перед тим, як користуватися самокатом, чи варто обмежити швидкість цього самокату, бо це є технічно можливо.