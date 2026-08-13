Підозрювані обіцяли учасникам онлайн-трансляцій подвоїти надіслані ними суми

Правоохоронці викрили у Хмельницькому шахрайський офіс, працівники якого обманювали людей під час фейкових онлайн-трансляцій у тіктоці. Зловмисники імітували роздачу грошей від благодійних фондів та встигли ошукати людей на понад 200 тис. грн. Про це у четвер, 13 серпня, повідомили пресслужби поліції та прокуратури Хмельниччини.

За даними слідства, п’ятеро чоловіків віком від 20 до 25 років орендували офіс у Хмельницькому та обладнали його комп’ютерною технікою. Для переказу та зняття грошей вони використовували банківські картки дропів – людей, які за винагороду надають шахраям доступ до своїх рахунків.

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Підозрювані запускали фейкові трансляції у тіктоці, під час яких залучали глядачів та імітували безкоштовну роздачу грошей нібито від благодійних фондів. Учасникам обіцяли подвоїти або потроїти суму, яку вони перерахують.

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За інформацією правоохоронців, потерпілі надсилали шахраям від 2 до 50 тис. грн. Після отримання грошей зловмисники блокували їхні акаунти, знімали кошти готівкою та розподіляли між собою.

Слідчі задокументували сім випадків шахрайства. Загальна сума завданих потерпілим збитків становить понад 200 тис. грн.

У межах розслідування поліцейські провели 12 обшуків у Хмельницькому, Києві та Миколаївській області. Вони вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, SIM-картки, банківські картки та автомобілі.

Наразі чотирьом фігурантам оголосили підозри за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх учасників схеми та коло потерпілих.