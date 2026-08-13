У багатьох аптеках встановлювали вдвічі завищені надбавки

Спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області за 7 місяців 2026 року провели 43 перевірки аптек та інших суб'єктів господарювання, які реалізують лікарські засоби. У багатьох було виявлено завищені ціни на ліки, повідомили 13 серпня в управлінні Держпродспоживслужби.

У 67% перевірених об’єктів виявили порушення вимог щодо державного регулювання цін на окремі лікарські засоби.

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«Найпоширенішим порушенням стало застосування торговельних надбавок, які перевищували дозволені законодавством. Замість встановлених 10–35%, в окремих випадках надбавки сягали 27–78%», – сказано у повідомленні.

За результатами перевірок видано 20 приписів щодо усунення порушень, прийнято 29 рішень про застосування адміністративно-господарських санкцій, 24 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності.

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У Держпродспоживслужбі Львівщини кажуть, що й надалі здійснюватиме контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері ціноутворення, щоб захистити права споживачів та забезпечити доступність лікарських засобів для населення.