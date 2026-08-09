Росіяни атакували склад з ліками у Дніпрі

У Дніпрі внаслідок російського обстрілу знищено гуманітарний склад Всесвітньої організації охорони здоровʼя, де зберігалися ліки. Про це повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус у соцмережі Ікс.

Обстріл стався у пʼятницю, 7 серпня. За даними ВООЗ, на складі зберігалися ліки та інші медичні засоби для надання екстреної медичної допомоги у прифронтових населених пунктах. Зазначається, що внаслідок атаки постраждалих немає. Також днем раніше команді організації вдалося вивезти трохи менше половини медичного вантажу, що зберігався на складі.

У ВООЗ зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення зафіксовано 3148 атак на об'єкти охорони здоров'я в Україні. Внаслідок обстрілів загинули 240 людей, ще 1055 – отримали поранення.

«Атаки на медичні заклади повинні припинитися. Інакше люди позбавлені життєво важливої медичної допомоги. Навіть у війнах є правила. Одне з них полягає в тому, що здоров'я має бути захищене!», – написав Тедрос Аданом Гебреїсус.

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