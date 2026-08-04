Росіяни атакували склад з продукцією Millennium

В ніч на вівторок, 4 серпня, росіяни вдарили по складу виробника шоколаду Millennium у Дніпрі (ТОВ «Малбі Фудс»). Частину продукції було знищено. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Millennium.

«Унаслідок нічної атаки на Дніпро складський комплекс із продукцією шоколаду Millennium зазнав значних пошкоджень. Через втрату частини готової продукції найближчим часом можливі тимчасові перебої з постачанням окремих позицій», – повідомили у Millennium.

Вранці ДСНС повідомляла, що рятувальники гасять масштабну пожежу, яка виникла внаслідок російського удару по складах із продуктами у Дніпрі. Загиблих та постраждалих внаслідок обстрілу не було.

Millennium – бренд шоколаду, заснований у 1999 році, який належить ТОВ «Малбі Фудс». Продукцію Millennium експортують до 30 країн світу. За даними аналітичної платформи VKURSI, у 2025 році компанія увійшла до десятки найбільших кондитерських фабрик України за прибутком, посівши сьоме місце з прибутком 50 млн грн. ТОВ «Малбі Фудс» випускає продукцію під брендами Millennium, «Любімов», Very Peri, Jay Joy, Boom Choc, Bommi Gummi, Lemonti, iFresh, Activita, Chocolatier, Buvette, Mir, Capitan, Delice D'Or.

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Нагадаємо, в ніч на 3 серпня російський удар повністю знищив склад українського виробника морозива «Ласунка», який також розташований у Дніпрі.