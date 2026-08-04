Залучення грошей схвалили депутати ЛМР у червні

У вівторок, 4 серпня, Львівська міська рада підписала договори з державними «Укрексімбанком» та «Укргазбанком» про залучення 1,1 млрд грн фінансування на модернізацію критичної інфраструктури міста. Раніше відповідне рішення про це ухвалила сесія ЛМР, повідомляє пресслужба міськради Львова.

Гроші витратять на реалізацію 29 важливих міських публічних інвестиційних проєктів.

Так, 612 млн грн від «Укргазбанку» спрямують на розвиток медицини та реабілітації, підтримку військових, освітні проєкти та облаштування укриттів.

583 млн грн від АТ «Укрексімбанк» використають для реалізації проєктів у сфері теплопостачання та культури (бібліотеки і школа мистецтв), для посилення критичної інфраструктури міста.

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18 червня під час засідання сесії Львівської міської ради депутати ухвалили низку рішень щодо місцевих запозичень до бюджету громади для реалізації важливих інфраструктурних та соціальних проєктів у сферах енергетики, житлово-комунального господарства, освіти, охорони здоров’я та дорожньої інфраструктури.