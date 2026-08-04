Розробник нафтогазового родовища втратить ліцензію

Бориславська нафтова компанія, яка видобуває нафту і газ на Стинавському родовищі у Львівській області, потрапила під санкції Ради національної безпеки і оборони України. Обмеження запровадили 3 серпня разом із санкціями проти низки російських підприємств. Про це йдеться в додатку до указу президента №704/2026.

Санкції проти ТОВ «СП “Бориславська нафтова компанія”» діятимуть упродовж десяти років. Вони передбачають блокування активів, повне припинення торговельних операцій, зупинення ліцензій і спеціальних дозволів, а також заборону брати участь у приватизації та державних закупівлях. Причини застосування обмежень у документах не уточнили.

Основним напрямом діяльності Бориславської нафтової компанії є видобування сирої нафти. Підприємство очолює Юрій Шкляр.

За даними LIGA.NET, найбільша частка компанії – 38,14% – належить зареєстрованій на Британських Віргінських островах Pelmarra Investments Ltd. Ще 25,1% володіє державна «Укрнафта», а компаніям «Івентра» і «Таріус» належить по 18,38%.

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Кінцевого бенефіціарного власника Бориславської нафтової компанії в реєстрах не вказано. Водночас структура власності її акціонерів може свідчити про зв’язок із групою «Приват»: серед засновників «Івентри» й «Таріусу» є офшорні компанії, які раніше офіційно пов’язували з групою Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

У 2025 році чистий дохід Бориславської нафтової компанії скоротився на третину – з 947,5 млн грн до 632 млн грн. Із цієї суми 343,86 млн грн компанія отримала від продажу газу, ще 287,2 млн грн – від реалізації нафти. Через зниження доходів і зростання собівартості чистий прибуток підприємства зменшився у 2,7 раза – до 213,87 млн грн.