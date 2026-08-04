Фабрика масштабувалась і стала привабливою для інших інвесторів

Інвестиційна компанія Horizon Capital вийшла з капіталу виробника кондитерської продукції з Львівщини «Ярич», повідомляє Forbes Ukraine. Причина – кондитерська фабрика масштабувалася і залучила нових закордонних інвесторів.

«Після семи років підтримки ми пишаємося досягнутими результатами: компанія суттєво масштабувала бізнес, наростила виробничі потужності, розширила експортні напрями та зберегла робочі місця», – прокоментували в Horizon Capital.

Окрім того, в липні 2026 року компанія «Ярич» залучила 10 млн доларів інвестицій від норвезького інвестиційного фонду Norfund, що, вважають в Horizon Capital, свідчить про її привабливість для фінансових інвесторів і створює нові можливості для подальшої модернізації та зростання. Залучені інвестиції використають для модернізації фабрики на Львівщині та на запуск нової лінії з виробництва претцелів.

У ЖК Big Ben від девелопера РІЕЛ враховано сучасний запит на енергетичну незалежність і стабільність роботи інженерних систем. У проєкті передбачені заходи з генерації та акумуляції електроенергії – це інфраструктурне рішення, яке підвищує довгострокову ліквідність об’єкта та його привабливість на ринку. Для мешканців це означає стабільність і комфорт навіть у періоди перебоїв з електропостачанням, а для інвестора – додатковий фактор цінності.

Фабрика «Ярич» відкрита у 1986 року як частина Львівської кондитерської фабрики «Світоч». У 2000-му році вона стала частиною потужностей компанії Nestlé, а у 2008-му після продажу фабрики підприємцю Володимиру Гнатюку з’явився бренд Yarych, що виробляє кондитерську продукцію під брендами Maria, Petit Beurre, The Crackers тощо. У 2018-му інвесткомпанія Horizon Capital придбала 33% частки «Ярича».

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Horizon Capital – інвестиційна компанія, що спеціалізується на прямих інвестиціях у Центральній та Східній Європі. Під її управлінням перебувають активи на суму $1,8 млрд.