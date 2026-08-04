«Ласунка» попередила про можливі перебої з постачаннями продукції

Російська атака знищила склад українського виробника морозива «Ласунка». Вогонь також знищив усю продукцію, яку компанія підготувала для відправлення до магазинів по Україні. Про це компанія повідомила у понеділок, 4 серпня. У коментарі ZAXID.NET в інстаграм-сторінці бренду підтвердили, що знищений склад розташований у Дніпропетровській області.

«На жаль, вчорашній день став важким випробуванням для нашої родини “Ласунки”. Унаслідок ворожої атаки було знищено наш складський комплекс», – йдеться у повідомленні.

За даними виробника, пожежа повністю знищила запаси морозива, які мали доставити до торговельних мереж у різних регіонах України.

«Вогонь повністю знищив продукцію, яку ми готували для відправки у магазини по всій країні. Ми перепрошуємо перед нашими покупцями та партнерами», – зазначили в компанії.

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Через втрату запасів найближчим часом морозива «Ласунка» може не бути на полицях магазинів. Водночас виробник заявив, що продовжуватиме роботу.

«Ворог може знищити майно чи стіни, проте йому ніколи не знищити нашу стійкість та вашу довіру до нас», – додали у «Ласунці». Попередню суму збитків компанія наразі не повідомила.

Що відомо про компанію «Ласунка»

«Ласунка» – український виробник морозива та заморожених продуктів, який працює з 1997 року. Компанія зареєстрована у Дніпрі. За даними YouControl, її кінцевими бенефіціарами з частками по 25% є Вадим Пісчанський, Ігор Коваленко та Андрій Аксютін. Керує компанією Сергій Пилипенко.

У 2025 році виторг ТОВ «Ласунка» становив 2,54 млрд грн, а чистий прибуток – 128,1 млн грн. На кінець року активи компанії оцінювали у 1,67 млрд грн.

«Ласунка» входить до групи з п’яти підприємств. Її виробничі потужності розташовані у Дніпрі, Тернополі, Кропивницькому та інших містах. Окремі підприємства групи займаються логістикою і продажем продукції.

Імовірно, склад «Ласунки» знищили під час російської атаки на Дніпро 3 серпня. Того дня голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив про пожежу на складах із продуктами харчування у передмісті.