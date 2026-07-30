У Львові зруйновано виноробню Axis Wine

Унаслідок російської атаки в ніч на четвер, 30 липня, у Львові повністю знищено крафтову виноробню Axis Wine. Про це повідомила команда виноробні.

У Axis Wine наразі не уточнили вартість втраченого обладнання та продукції. Для відновлення виробництва компанія оголосила збір коштів.

Axis Wine заснували Дмитро Копій і Сергій Урбановський. Перший вінтаж вони випустили у 2017 році, а наступного року зареєстрували ТОВ «Аксіс Вайн». У грудні 2021 року підприємство отримало ліцензію малого виробника виноробної продукції.

Виноробня працювала з класичними європейськими та локальними сортами винограду, вирощеного, зокрема, у Бессарабії на Одещині. Потужність виробництва становила до 5 тис. літрів на рік, а до російського удару компанія випускала приблизно 4 тис. пляшок вина щороку.

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За даними Опендатабот, у 2025 році виторг ТОВ «Аксіс Вайн» становив 551,5 тис. грн проти 543 тис. грн у 2024 році. Чистий прибуток компанії торік становив 14,3 тис. грн, а вартість активів на кінець року — 1,84 млн грн.

Нагадаємо, уночі 30 липня російські війська атакували Львів крилатими ракетами. Внаслідок влучань пошкоджено житлові будинки на вулицях Патона та Виговського. Пошкоджені понад 20 будинків. Постраждали понад 30 людей.

Унаслідок атаки є загиблий – 35-річний Володимир Шандра – прцівник поліції Львівщини. Ще одна людина станом на 20:00 вважається зниклою.