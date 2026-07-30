Унаслідок атаки по Львову загинув Володимир Шандра

Під завалами п’ятиповерхового будинку у Львові, який постраждав унаслідок російського ракетного удару вранці 30 липня, рятувальники деблокували тіло 35-річного Володимира Шандри – працівника поліції Львівщини. Про це повідомили у Львівській міській раді.

Раніше голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що під завалами виявили тіло загиблого чоловіка.

«На жаль, під завалами пʼятиповерхівки у Львові, яка постраждала від ракетного удару, виявили тіло чоловіка. Співчуття рідним», – написав Максим Козицький.

Пошуково-рятувальні роботи на місці влучання тривають.

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Уночі 30 липня російські війська атакували Львів крилатими ракетами. Внаслідок влучань пошкоджено житлові будинки на вулицях Патона та Виговського. Пошкоджені понад 20 будинків. Постраждали понад 30 людей, ще двоє вважаютья зниклими.