Після обшуків фігурантам планують оголосити підозри

Правоохоронці проводять слідчі дії у понад 100 територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки по всій Україні. Про це в четвер, 30 липня, повідомило Державне бюро розслідувань.

Масштабну спецоперацію «Чесний призов» проводять співробітники ДБР та Генштабу ЗСУ.

Основну увагу правоохоронці зосереджують на:

фактах сприяння ухиленню від мобілізації за гроші,

перевищенні військовослужбовцями ТЦК службових повноважень, зокрема побиттях та катуваннях військовозобов’язаних.

У ДБР наголосили, що йдеться про комплексну роботу з очищення системи, а не реакція на один резонансний випадок.

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«Для багатьох у ТЦК сьогодні справді настав “чистий четвер”. За результатами слідчих дій очікуються затримання та повідомлення про підозру фігурантам у різних регіонах країни», – ідеться в повідомленні.

У Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що відомство забезпечує «всебічне сприяння правоохоронним органам у проведенні розслідувань, спрямованих на викриття корупційних правопорушень і зловживань, зокрема у ТЦК та СП». У разі підтвердження фактів протиправної діяльності винні мають бути притягнуті до відповідальності відповідно до чинного законодавства України.

«Збройні Сили України дотримуються політики нульової толерантності до корупції та забезпечують всебічне, об'єктивне й неупереджене розслідування кожного повідомлення про можливе правопорушення», – ідеться в заяві.

Водночас там наголосили, що окремі випадки правопорушень не повинні знецінювати службу військовослужбовців ТЦК і СП, які професійно виконують свої обов’язки, забезпечуючи мобілізацію та зміцнення обороноздатності України.

До слова, 21 липня президент Володимир Зеленський призначив 43-річного генерал-майора Михайла Драпатого Головнокомандувачем ЗСУ замість генерала Олександра Сирського. Також президент ухвалив рішення про звільнення Андрія Гнатова з посади начальника Генерального штабу ЗСУ.