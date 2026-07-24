Інцидент стався у селищі Лехнівка

На Хмельниччині військовослужбовці ТЦК під час оповіщення населення нібито прикували наручниками до авто 61-річного чоловіка. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. У Хмельницькому обласному ТЦК та СП ZAXID.NET зазначили, що військовослужбовці діяли в межах своїх повноважень.

Інцидент стався у селищі Лехнівка поблизу Хмельницького. Військові мобілізовували сина 61-річного чоловіка. Коли саме це сталося – наразі невідомо. За словами омбудсмана, відео та інформацію про подію в соцмережах оприлюднив син чоловіка, який вже проходить службу у ЗСУ.

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У ролику показано спочатку білий бус з розбитим заднім вікном. Поруч з авто двоє чоловіків – у військовій формі і в цивільному одязі – намагаються когось силоміць посадити в бус. Їм це вдається і вони закривають дверцята у салон. На наступних кадрах видно чоловіка, що лежить на землі, прикутий наручниками до фаркопа авто.

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Представниця Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Хмельницькій області Оксана Кізаєва вже поспілкувалася телефоном із прикутим до авто 61-річним чоловіком. Він повідомив, що самостійно звернувся по медичну допомогу через отримані травми. Які саме травми він отримав – представниця омбудсмана не повідомила.

Також представники Офісу омбудсмана направили відповідні звернення щодо цієї події до Територіального управління ДБР у Хмельницькому та Хмельницького зонального відділу Військової служби правопорядку для проведення перевірки. Окремо до ВСП поставили вимогу провести перевірку інциденту щодо можливого перевищення службових повноважень посадовими особами ТЦК та СП. Якщо перевірка підтвердить ознаки адміністративного чи кримінального правопорушення, то винних притягнуть до відповідальності.

У Хмельницькому обласному ТЦК та СП підтвердили ZAXID.NET, що такий інцидент у селищі Лехнівка дійсно стався. Однак на відео, яке оприлюднили в соцмережах, видно лише кілька невеликих частин конфлікту. Наразі Військова служба правопорядку вивчає усі обставини події. Також додали, що військовослужбовці ТЦК та СП діяли в межах своїх повноважень і не порушили законодавства.