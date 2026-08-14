«Укрзалізниця»

Найбільший в Україні роботодавець – «Укрзалізниця» підвищить зарплати понад 150 тис. працівникам. Виплати зростуть на 10–15% уже з вересня. Причому найбільше підвищення відчубть для представників дефіцитних професій. Про це у п’ятницю, 14 серпня повідомив міністр з відновлення інфраструктури та транспорту Микола Калашник. За його словами, точний розмір підвищення для різних категорій працівників компанія оголосить невдовзі.

Кому підвищать зарплати найбільше?

Додаткові гроші насамперед спрямують працівникам, які:

ремонтують локомотиви та вагони;

відновлюють пошкоджені колії та іншу інфраструктуру;

забезпечують рух пасажирських і вантажних поїздів.

Водночас повного переліку професій, яких стосуватиметься найбільше підвищення, міністр не назвав. За словами Калашника, зарплати необхідно переглянути, щоб залізниця не втрачала кваліфікованих працівників. Під час війни вони продовжують працювати під обстрілами, ремонтують пошкоджені об’єкти та забезпечують безперервний рух поїздів.

Рішення обговорили із залізничниками, керівництвом і наглядовою радою «Укрзалізниці», а також народними депутатами.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Звідки візьмуть гроші?

Одним із джерел додаткового фінансування підвищення зарплат міністр назвав індексацію тарифів на вантажні перевезення. За його словами, підвищення вартості перевезень є складним для бізнесу, але це дасть залізниці гроші на ремонти, відновлення після атак та зарплати.

До слова, наступний етап перегляду вантажних тарифів запланований на 1 січня 2027 року. У міністерстві очікують, що це дозволить продовжити поетапне підвищення зарплат залізничників наступного року.

Водночас фінансове становище «Укрзалізниці» залишається складним. За актуальними розрахунками міністерства, у 2026 році компанія може отримати понад 13 млрд грн чистого збитку, а дефіцит коштів перевищить 26 млрд грн. Так, уже перший квартал цього року компанія завершила зі збитком 7,9 млрд грн. Серед головних причин компанія називає скорочення вантажних перевезень і постійні російські обстріли. Упродовж 2025 року залізниця зазнала 1195 атак – більше, ніж за два попередні роки разом.