«Укрзалізниця» переглянула виплати для працівників, які служать у війську

Працівникам «Укрзалізниці», які служать у війську, більше не виплачуватимуть щомісяця середній заробіток. Натомість компанія запровадила одноразову допомогу після мобілізації та повернення ветеранів на роботу. Про це повідомив профспілковий лідер Південно-Західної залізниці Андрій Бойкачов, посилаючись на рішення правління компанії.

Нові правила діють із 1 серпня 2026 року. До цього «Укрзалізниця», яка є найбільшим роботодавцем в Україні, власним коштом зберігала за працівниками, які служать у Силах оборони, виплату в розмірі середнього заробітку, але не більше двох мінімальних зарплат на місяць.

Тепер мобілізовані залізничники більше не будуть отримувати ці кошти щомісяця. Натомість працівникам, яких мобілізували починаючи з 2022 року, передбачили одноразову матеріальну допомогу в розмірі двох посадових окладів. Таку саму допомогу мають виплачувати після повернення працівника до компанії.

Окремі виплати передбачили для ветеранів, які після завершення служби знову працевлаштувалися в «Укрзалізниці». Після шести місяців роботи вони зможуть отримати 50 тис. грн, а після 18 місяців – ще 50 тис. грн.

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Також упродовж перших шести місяців після повернення на роботу ветерани матимуть право на додаткову оплачувану відпустку тривалістю до 14 календарних днів. Її можна буде використати для проходження реабілітації.

Крім того, у разі народження або усиновлення дитини ветеранам-залізничникам виплачуватимуть матеріальну допомогу у подвійному розмірі.

Станом на кінець 2024 року в Силах оборони служили близько 10,5 тис. працівників «Укрзалізниці» – понад 6% штату компанії.

Раніше ZAXID.NET писав, що «Укрзалізниця» завершила перший квартал 2026 року зі збитком близько 7,9 млрд грн. Для порівняння, за увесь 2025 рік збиток компанії становив 7,57 млрд грн.