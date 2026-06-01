«Укрзалізниця» пояснила значні збитки російськими атаками

«Укрзалізниця» завершила перший квартал 2026 року зі збитком близько 7,9 млрд грн. Про це свідчить фінансова звітність компанії. Для порівняння, за увесь 2025 рік збиток компанії становив 7,57 млрд грн.

У пресслужбі «Укрзалізниці» пояснили, що основними факторами погіршення фінансових показників стали масовані російські атаки на залізничну інфраструктуру та суттєве зростання вартості енергоресурсів. За даними перевізника, упродовж січня – березня Росія здійснила 541 удар по об’єктах залізничної інфраструктури та рухомому складу, що майже половина від загальної кількості атак за весь минулий рік. Унаслідок обстрілів пошкоджено 1718 об’єктів, а 28 працівників залізниці зазнали поранень під час виконання службових обов’язків.

У компанії також зазначили, що на обсяги вантажних перевезень негативно вплинули атаки на припортову та промислову інфраструктуру, пошкодження локомотивів і перебої з електропостачанням. Через останні цієї зими тимчасово призупиняли роботу металургійні та гірничо-збагачувальні підприємства. Додатковим фактором стали аномально низькі температури.

Як наслідок, обсяги вантажоперевезень у першому кварталі скоротилися на 6,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 34,8 млн тонн. При цьому зменшився і пасажиропотік – падіння на 10%, до 5,8 млн пасажирів. В «Укрзалізниці» пояснили це прямими ударами по пасажирських поїздах, через що доводилося тимчасово змінювати або скорочувати маршрути.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Раніше ZAXID.NET писав, що за час повномасштабного вторгнення зафіксовано 552 атаки на обʼєкти залізничної інфраструктури, і половина з них припала на 2026 рік. У травні «УЗ» анонсувала розгортання сотні модульних укриттів через російські атаки. Їх встановлюватимуть біля обʼєктів, які є ключовими для руху поїздів.