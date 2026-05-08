Від початку повномасштабного вторгнення росіяни атакували залізницю понад 550 разів

Від початку повномасштабного вторгнення внаслідок дронових атак росіян на обʼєкти залізничної інфраструктури загинули понад 160 людей. Про це повідомив голова Нацполіції Іван Вигівський під час конференції «Об'єднані заради справедливості. Відповідальність за злочини проти цивільного населення» у Києві, передає 8 травня «Укрінформ».

За словами Івана Вигівського, за час воєнного стану зафіксували 552 атаки на обʼєкти залізничної інфраструктури, і половина з них припала на 2026 рік. Для атак росіяни застосували близько 1500 БпЛА та пошкодив 158 обʼєктів залізниці.

«З початку вторгнення від таких атак постраждало 920 людей, у тому числі 67 дітей, загинуло 165 людей, з яких переважно цивільні особи і працівники залізниці», – повідомив Вигівський.

Голова Нацполу зазначив, що тенденція свідчить про бажання росіян вплинути на українську логістику та переміщення цивільний людей через атаки.

Зазначимо, лише за останній тиждень Росіян атакувала залізничні обʼєкти у чотирьох областях. Так, під час нічної атаки 5 травня постраждали обʼєкти «Укрзалізниці» на Харківщині, Дніпропетровщині та Полтавщині. 7 травня окупанти вдарили по пасажирському потягу на Миколаївщині.

Додамо, 6 травня «УЗ» анонсувала розгортання сотні модульних укриттів через російські атаки. Такі укриття будуть встановлювати біля обʼєктів, ключових для руху поїздів.