Уламки ракети «Орєшнік», яка атакувала Львів у січні

Випущена у січні 2026 року по Львову балістичну ракету «Орєшнік», яку росіяни називають новою розробкою, виявилася виготовленою девʼять років тому. Про це повідомило у пʼятницю, 29 травня, агентство Reuters із посиланням на українських експертів, які дослідили фрагменти озброєння.

На презентації вилученої з російських ракет та безпілотників український експерт, імені якого не розкривають з міркувань безпеки, повідомив, що «Орєшнік», яким росіяни атакували околиці Львова у ніч на 9 січня, був зібраний у 2017 році. Усі компоненти, які дослідили аналітики, були виготовлені у 2016 році або раніше у Росії чи Білорусі.

«Ми були досить здивовані, бо кажуть, що це зовсім нова ракета, але якщо подивитися на рік складання, то там вказано 2017», – розповів експерт.

За словами радника президента України Володимира Зеленського з питань санкцій Владислава Власюка, вцілілу електроніку з «Орєшніка», який атакував Львів, вилучили. Наразі Україна вивчає уламки ракет, які атакували Білу Церкву у травні.

Компоненти ракети «Орєшнік», яка атакувала Україну / Фото Владислава Власюка

Владислав Власюк звернув увагу на те, що в російському озброєнні дедалі більше спостерігається заміна західних компонентів на китайські. На його думку, це виглядає як «вимушена» заміна. Водночас західні компоненти, які постачають до Росії в обхід санкцій, все ще часто знаходять у російських ракетах та БпЛА.

Чи дійсно «Орєшнік» є новою розробкою

У 2024 році російський диктатор Владімір Путін заявив, що Росія завдала удару по Україні ракетою середньої дальності «Орєшнік» під час атаки по Дніпру. За його словами, це було випробування «експериментальної ракетної системи», здатної нести ядерний запас, та яка «не має аналогів». Тоді він заявив, що «Орєшнік» неможливо перехопити.

Втім, західні та українські експерти припускали, що «Орєшнік» може бути боєприпасом середньої дальності РС-26 «Рубєж» під іншою назвою. Російські пропагандистські канали заявили, що «Орєшнік» має такі характеристики:

Дальність – 2000-6000 км

Вага – 40-50 т

Оснащення – до шести роздільних бойових блоків потужністю 0,3 Мт кожен

Зазначимо, з 2024 року Росія здійснила три атаки «Орєшніком» по Україні. Вперше ракету застосували у листопаді 2024 року для атаки по Дніпру, вдруге – для удару по Львову в січні 2026 року. Третій удар росіяни здійснили у ніч на 24 травня, знищивши три гаражі.