Львівську тату-студію розкритикували через ролик

Львівська тату-студія Lovito Tattoo потрапила в скандал через рекламу з інсценуванням примусової мобілізації. Салон опублікував ролик, де перехожого посеред вулиці силоміць заштовхують у мікроавтобус, що викликало хвилю обурення у соцмережах. ZAXID.NET розібрався, чому промоція обурила львів’ян та запитав у власниці студії Наталії Танчинець, чому вважає подібні відео нормою.

Що у відео?

Ролик починається як репортаж: на кадрах видно, як посеред вулиці з мікроавтобуса вибігають чоловіки у чорному одязі, хапають перехожого та силоміць саджають його в авто. Голос у відео говорить: «У самому центрі Львова зафіксований ще один випадок викрадення людини. Учасники цього зухвалого кіднепінгу мали на спині напис Lovito Tattoo».

Далі «викраденого» привозять до салону, де виявляється, що вся ця інсценізація – лише реклама послуг студії.

«Хайп на болю»

Після публікації відео користувачі соцмереж розкритикували ідею, назвавши її недоречною. Наприклад у Тредс, люди писали: «Яка ж шляпа. Хто це придумав? Хто узгодив? Просто дно»; «Не думаю, що тема, яка зараз для багатьох є страхом і болем, – хороший ґрунт для реклами»; «Хайпитися на такому крінжі… Це дивний вибір теми, коли людей на вулицях викрадають».

Річ у тім, що контекст ролика на тлі війни та суспільної напруги може сприйматись, як відтворення наративів про нібито «викрадення людей на вулицях», які активно використовує російська пропаганда для дискредитації мобілізації в Україні.

Позиція студії

У коментарі для ZAXID.NET власниця студії Наталія Танчинець зазначила, що відео мало розважальний характер і не було пов’язане з військовою тематикою. За її словами, ідея ролика виникла спонтанно під час розмови з друзями, які були військовими, але після поранення, повернулись до цивільного життя.

«Мета – чисто розважальний контент. Ідею придумали друзі–військові, які раніше, до війни працювали в медіа. Ми обговорювали ситуацію в країні і виникла така ідея. Це була тестова рубрика – беремо актора, знімаємо відео, робимо татуювання. Невдовзі вийде наступне відео», – зазначила Наталія Танчинець.

На уточнююче питання, чи дійсно вони будуть продовжувати знімати такі відео, якщо реакція суспільства очевидно негативна, власниця студії відповіла, «що завжди будуть люди, яким щось не подобається, і завжди є люди, які захоплюється».

Також вона наголосила, що мета цього відео – отримати більше розголосу для її студії. Наталія Танчинець також не вважає, що знятий нею ролик – це хайп на чутливій темі.

«Не вважаємо, ми беремо відео прописуємо, треба щоб це було на слуху. Для чого ще робиться реклама? Жодна людина не постраждала. Ми шукаємо людей, хто має “партаки” (татуювання поганої якості – ред.). Естетична евакуація. Це монтаж і зйомка, до цивільних це не має відношення», – зазначила Наталія Танчинець, додавши, що консультувалась із поліцейськими і ті не побачили в такій ідеї жодних ризиків..

«Позавчора я говорила з поліцейськими. Запитала, чи це нормально, чи не буде якихось проблем. Мені відповіли: “Не хвилюйся, це лише татуювання”. Я хочу більше розголосу про студію, розповісти людям, що ми видаляємо «партаки». До пропаганди ми справи не маємо. Багато хороших коментарів летять і в приватні повідомлення. Скільки років ми працюємо в цій сфері – завжди є люди, які захоплюються, а усе критично сприймають не всі», – додала Наталія Танчинець.

Lovito Tattoo Studio працює у Львові з 2021 року та позиціонує себе як креативний простір із навчанням майстрів, наданням тату-послуг. На сайті студії зазначено, що Lovito створила Наталіна – «майстриня, яка у 21 рік відкрила першу студію, а вже до 25 мала дві локації у Львові, команду та власну навчальну програму».