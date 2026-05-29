46-річний львівський священник Орест Чорний помер під час військових навчань

Командування 199 навчального центру Десантно-штурмових військ повідомило причину смерті львівського священника Ореста Чорного, який помер під час військових навчань на Буковині наприкінці 2025 року. Про це інформує Hromadske.

46-річний львівський священник Орест Чорний помер під час військових навчань у Чернівецькій області, його поховали у грудні 2025 року. Причина його смерті була невідомою.

Командування 199 навчального центру Десантно-штурмових військ у відповідь на інформаційний запит Hromadske повідомило, що причиною смерті Ореста Чорного є двобічна субтотальна вірусна пневмонія.

14 листопада з військової частини 82 бригади Орест Чорний прибув до навчального центру для проходження БЗВП у складі навчального батальйону «Граніт-Прибан».

Під час службового розслідування встановили, що він звернувся до медслужби частини зі скаргами на підвищену температуру тіла (38,6°C), кашель і підвищений артеріальний тиск (160/100). Зранку 24 листопада його шпиталізували до Сторожинецької багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування.

29 листопада під час звірки з медзакладом навчальний центр отримав інформацію про смерть Ореста Чорного. Попередньою причиною смерті визначено двобічну субтотальну вірусну пневмонію. Це саме підтвердили у свідоцтві про смерть від 1 грудня.

«За результатами проведених заходів причинно-наслідкового зв’язку між смертю військовослужбовця та можливим заподіянням йому тілесних ушкоджень іншими особами не встановлено. Ознак самокалічення з метою ухилення від проходження військової служби не виявлено», – йдеться у відповіді навчального центру.

Як повідомляв ZAXID.NET, Орест Чорний народився у Львові у родині священників. Після закінчення 10-річної школи вступив до Монастиря Редемптористів. Навчався у Львівській богословській академії, де отримав диплом богослова. Отець 20 років служив у трьох парафіях УГКЦ у Львові.