Порушники брали участь у тендерах на постачання риби для соцзакладів

Антимонопольний комітет України оштрафував двох підприємців, які розіграли п’ять тендерів на постачання продуктів соціальним закладам Володимирського району. Порушниками виявилися рідні брат і сестра – Вячеслав та Анна Спічаки. Кожного з них оштрафували на 107,6 тис. грн. Про це повідомляє центр журналістських розслідувань «Сила правди» з посиланням на рішення АМКУ від 19 травня.

Упродовж 2025 року підприємці брали участь у тендерах із закупівлі мороженої риби, організованих КП «Володимирське територіальне медоб’єднання», управлінням освіти Нововолинської міськради та Володимирським спортивним ліцеєм Волинської облради. У січні 2026 року вони також подалися на торги Руденського психоневрологічного інтернату із закупівлі курячих яєць.

Вячеслав Спічак переміг лише у двох із п’яти тендерів та уклав договори з Руденським психоневрологічним інтернатом на 130,8 тис. грн і Володимирським ТМО на 113,2 тис. грн. Анна Спічак жодного підряду не отримала.

У березні цього року Західне міжобласне відділення АМКУ відкрило провадження щодо можливого порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Під час розслідування антимонопольники встановили, що підприємці заходили до кабінетів учасників на майданчику «E-tender», створювали та подавали тендерні пропозиції з однієї IP-адреси. З цієї ж адреси вони користувалися електронною поштою та системою «Клієнт – банк» до та під час проведення торгів.

Окрім того, Анна і Вячеслав Спічаки орендували один магазин, який належить їхній матері, а під час реєстрації на електронному майданчику вказали один номер телефону, який використовує Вячеслав Спічак. Підприємці не заперечували родинних зв’язків і визнали свою провину, повідомивши про це АМКУ листом.

19 травня адмінколегія Західного міжобласного відділення АМКУ визнала дії підприємців узгодженими та антиконкурентними й оштрафувала кожного на 107,6 тис. грн. Також обох підприємців внесли до так званого «чорного списку» АМКУ, через що вони не зможуть брати участь у державних тендерах протягом трьох років.

Додамо, що Вячеслав Спічак зареєстрований підприємцем із 2010 року та займається роздрібною торгівлею рибою, ракоподібними і молюсками у спеціалізованих магазинах. За даними порталу публічних закупівель Prozorro, за цей час він уклав щонайменше 685 контрактів із державними та комунальними закладами на 25,2 млн грн.