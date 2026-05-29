Адвокатка та посадовець хотіли заробити на військовозобов'язаному, який мав підстави для відстрочки

Трускавецький міський суд Львівської області виніс вирок місцевій адвокатці Олені Вернієвській, яка за 6700 доларів обіцяла вплинути на посадовців Трускавецької міськради та суд щодо визначення місця проживання малолітньої доньки з батьком. Суд покарав адвокатку штрафом у розмірі 280 тис. грн. Аналогічний штраф отримав спільник адвокатки – державний реєстратор міської ради Роман Костишин.

За матеріалами справи, у січні 2025 року до адвокатки Олени Вернієвської звернувся клієнт з метою одержання правової допомоги у вирішенні питання щодо визначення місця проживання малолітньої дитини спільно з батьком. Він повідомив, що офіційно розлучений, колишня дружина проживає за кордоном та не бере участі у вихованні малолітньої доньки.

Адвокатка пообіцяла за 6700 доларів вирішити питання з посадовцями Трускавецької міськради щодо складання і видачі акту обстеження умов проживання малолітньої доньки з батьком та довідки щодо самостійного виховання та утримання ним дитини, необхідних для подальшого долучення до позовної заяви. Також обіцяла вплинути на суддю Дрогобицького міськрайонного суду з метою ухвалення позитивного рішення.

До справи адвокатка залучила тодішнього реєстратора Трускавецької міськради Романа Костишина. У змові вони здійснили незаконну перереєстрацію місця проживання колишньої дружини клієнта зі Львова до Дрогобицького району, щоб таким чином справа була підсудна Дрогобицькому міськрайонному суду. За перереєстрацію адвокатка отримала від клієнта 200 доларів.

Після цього у квітні та липні 2025 року Олена Вернієвська одержала хабар 6700 доларів двома частинами (1700 у квітні та 5 тис. тис. доларів у липні). Частину грошей у сумі 4300 доларів передала спільнику Роману Костишину.

У судовому засіданні Олена Вернієвська та Роман Костишин свою вину визнали. Щоб пом’якшити покарання, вони здійснили добровільний внесок на ЗСУ – по 45 тис. грн кожен.

Суддя Віталій Грицьків визнав адвокатку та її спільника винними у зловживанні впливом (ч.2 ст. 369-2 ККУ) та призначив обом по 280 тис. грн штрафу. Вирок ще може бути оскаржений.