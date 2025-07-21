До схеми адвокатка залучила спільника – посадовця однієї з міських рад Львівщини

СБУ з поліцією затримали на Львівщині адвокатку та посадовця однієї з міських рад Львівщини – вони за хабар обіцяли домовитись із суддею, щоб пришвидшити отримання необхідного клієнту рішення, а також вплинути на посадовців місцевого самоврядування.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура 21 липня, адвокатка надавала правову допомогу військовозобов’язаному чоловіку у справі щодо визначення місця проживання його малолітньої доньки.

«Вона висунула протиправну вимогу сплатити гроші за вплив на посадовців місцевого самоврядування, аби ті видали акт обстеження житлових умов дитини. Також вимагала оплату за вплив на суддю міськрайонного суду Львівщини, щоб отримати потрібне рішення для клієнта», – повідомила прокуратура.

До схеми адвокатка залучила спільника – посадовця однієї з міських рад Львівщини. Вони вимагали у чоловіка 6700 доларів та отримували гроші частинами.

Управління СБУ Львівщини уточнило, що спільники хотіли «заробити» на військовозобов’язаному, який мав законні підстави отримання відстрочки від мобілізації, як особа, що самостійно виховує та утримує дитину.

Посадовцю та адвокатці вже повідомлено про підозру за ч.2 ст.28, ч.3 ст.369-2 ККУ(одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням такої вигоди). Триває слідство.