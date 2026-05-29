Власники акцій заводу – Іван Пацкань та Ігор Копин

Мукачівська міська рада дозволила місцевому заводу розробити детальний план території, обмеженої вулицями Олександра Духновича та Олени Мондич. Рішення ухвалили на сесії у четвер, 28 травня.

Йдеться про територію ПрАТ «Мукачівський завод залізобетонних виробів і конструкцій», площею 4,8 га, поруч з водоканалом і стадіоном «Спартак».

«Детальний план передбачатиме визначення можливості будівництва кварталу багатоквартирної житлової забудови з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури. Під час підготовки документації проведуть громадські слухання», – повідомили в управлінні архітектури та містобудування Мукачівської мерії.

Депутати дали старт розробці містобудівної документації через 2 тижні після звернення представників заводу.

За інформацією аналітичного порталу Youcontrol, Мукачівський завод залізобетонних виробів і конструкцій належить Івану Пацканю (40% статутного капіталу) та Ігорю Копину (49%). Перший керує фірмою «Андезит М» брата мера Мукачева, а другий разом з Павлом Балогою є засновником ТОВ «Карпатія Інвест».

Новий житловий квартал може з’явитися поруч з 7-поверховим ЖК Freedom. На сесії 28 травня депутати Мукачівської міськради затвердили містобудівну документацію, розроблену на замовлення ТОВ «Фрідом Мукачево», що належить Маріанні Матіс, Ярославу Буняку та сину нардепа Василя Петьовки – Андрію Петьовці.