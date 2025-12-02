Вартість однокімнатної квартири на стадії проєктування становить 1,6 млн грн

Депутати Мукачівської міської ради дозволили ТОВ «Фрідом Мукачево» розробити детальний план території для будівництва житлового комплексу на вул. Олени Мондич. Рішення ухвалили на сесії 27 листопада.

Йдеться про земельну ділянку, площею 0,3 га, біля стадіону «Спартак» та Мукачівського водоканалу. Тут планують збудувати багатоквартирний житловий будинок з об’єктами розважальної та ринкової інфраструктури.

За інформацією «ЛУН», 7-поверховий ЖК Freedom матиме 55 квартир та підземний паркінг на пів сотні автівок. Попри те, що детальний план території тільки розробляють, квартири від забудовника Avesta Group у майбутній висотці вже можна бронювати за ціною 1 тис. доларів за м2. Вартість однокімнатної квартири на стадії проєктування становить 1,6 млн грн.

Дозвіл на розробку ДПТ по вул. Олени Мондич, 1В отримала ТОВ «Фрідом Мукачево». За даними аналітичного порталу Youcontrol, компанія зареєстрована у травні 2024 року і належить Маріанні Матіс, Ярославу Буняку та сину народного депутата Андрію Петьовці.

Після завершення підготовки містобудівної документації проведуть громадські слухання, після цього детальний план території розглянуть депутати Мукачівської міської ради.