Жоден гірськолижний курорт не зміг почати сезон до Різдва

Теплий грудень і повна відсутність снігу у горах завадили гірськолижним курортам України почати сезон катання. Схили на Буковелі, Драгобраті та у Славському не засніжені і ситуацію не врятує навіть штучне насніження. У підсумку вперше за багато років жоден гірськолижний курорт України не відкрив сезон у звичні для цього строки й не відкриє його ані під час різдвяних свят, ані на Новий рік – у пік високого сезону, коли найбільше українців вирушає в гори на відпочинок.

Буковель

Верхня станція витягу 12 на Буковелі. Скріншот з вебкамери Буковелю 25 грудня

Слабкий сніг на Буковелі почав падати у ніч на 24 грудня, а разом з ним температура опустилась до -3°C. Як видно на вебкамерах, на курорті увімкнули снігові гармати, але шанси встигнути підготувати хоча б кілька трас до Нового року невеликі. Утім, схоже, туристів відсутність снігу не лякає і на курорті людно, як і завжди о цій порі. Торік сезон на Буковелі розпочався 12 грудня.

Драгобрат

Сніг лише припорошив схили Драгобрату. Скріншот з вебкамери на Драгобраті 25 грудня

Ситуація на Драгобраті схожа. Сніг лише трохи припорошив схили, але його надто мало для початку сезону катання на лижах і сноубордах. То ж і тут сезон поки не розпочався. У сезоні 2024/2025 на Драгобраті почали катання 1 грудня.

Славсько

Гора Високий Верх. Скріншот з вебкамери 25 грудня

В улюбленому львів’янами селищі Славсько ситуація зі снігом ідентична до Буковелю й Драгобрату. Онлайн-камери курорту показують ледь засніжені схили Захару Беркут, Високого Верху і Тростяну. Як і на Буковелі й Драгобраті там чекають снігу і тривалої мінусової температури, щоб підготувати схили і таки почати сезон. Торік на Захарі Беркуті почали катання вже 11 грудня.

Пилипець

Пилипець, Верхня станція крісельного витягу. Скрішнот з вебкамери 25 грудня

Невеликий сніговий покрив і мінусова температура спостерігається також і на Пилипці. Однак цього мало, щоб кататись на лижах. На курорті працюють крісельні витяги, однак туристів небагато.

Що кажуть синоптики?

Прогноз Укргідрометцентру не дає підстав очікувати швидкого початку сезону. Найближчими днями в Карпатах прогнозують морози, однак істотних і тривалих снігопадів не очікується. За даними синоптиків, у гірських районах утримається мінусова температура, місцями можливий слабкий сніг, але без формування повноцінного снігового покриву.