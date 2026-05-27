«Укрпошта» встановий поштомати в середині відділень

«Укрпошта» запустила новий формат отримання посилок у відділеннях – без очікування в загальній черзі до оператора. Про це повідомила пресслужба компанії. Йдеться про спеціальні комірки швидкої видачі, які встановлюють безпосередньо у відділеннях. Частину посилок автоматично скеровуватимуть саме до таких секцій.

Як це працюватиме?

Після прибуття відправлення клієнту надійде SMS із кодом доступу. За допомогою цього коду можна самостійно відкрити комірку та забрати посилку без звернення до працівника відділення.

У компанії пояснили, що на відміну від звичайних поштоматів, нові комірки працюють усередині відділень і доступні в години їхньої роботи. Водночас традиційний формат отримання посилок також залишається.

Гендиректор Ігор Смілянський розповів, що компанія давно шукала спосіб розділити потоки клієнтів – тих, хто приходить лише за посилками, і тих, хто користується іншими послугами. За його словами, тестування нового формату ще триває.

На першому етапі комірки швидкої видачі з’являться у 400 відділеннях у містах-мільйонниках та обласних центрах. У Києві та Київській області пілотний проєкт уже стартував – там встановили перші 120 комірок.

Смілянський назвав нові комірки «унікальними поштоматами», створеними разом із UIS. За його словами, такі рішення більш ніж удвічі дешевші за вуличні поштомати та потребують менших витрат на обслуговування. Крім того, їх встановлюють у найбільш завантажених відділеннях, які переважно працюють без вихідних – з 08:00 до 21:00.

Раніше в компанії повідомляли про повну автоматизацію процесів сортування посилок, листів, газет і ліків. Також за перші чотири місяці 2026 року прибуток «Укрпошти» перевищив 106 млн грн, а власний капітал сягнув 2,3 млрд грн.