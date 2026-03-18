«Укрпошту» отримала штраф від НБУ

Національний банк України 16 березня оштрафував «Укрпошту» через порушення вимог законодавства у сфері платіжного ринку. Сума штрафу становить 255 тисяч гривень, повідомили в пресслужбі регулятора.

Це не перший випадок претензій до компанії, ще у грудні НБУ фіксував недотримання кількох ключових нормативів і обмежився письмовим застереженням. Наразі ж порушення пов’язане з тим, що «Укрпошта» вчасно не надала регулятору необхідну інформацію або документи. Відповідно до рішення, компанія має сплатити штраф упродовж п’яти робочих днів.

Своєрідний конфлікт між «Укрпоштою» та НБУ триває вже кілька років і пов’язаний з намірами компанії вийти на банківський ринок, вважає генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський. Він давно просуває ідею створення поштового банку, та реалізувати її поки не вдалося. За його словами, передусім через «упереджене ставлення регулятора».

За останні кілька років «Укрпошта» намагалася купити три установи: «Альпарі», «Січ» і PINbank. Увесь цей час Нацбанк виступав проти, оскільки це порушувало б умови меморандуму між Україною та МВФ, який передбачав зменшення частки та концентрації держави в банківській системі.

Останнім компанія розраховувала отримати банк PINbank, власником якого був росіянин, президент російського футбольного клубу ЦСКА та олігарх Євгеній Гінер. НБУ визнав банк неплатоспроможним і виставив на відкритий конкурс, серед потенційних претендентів – бізнесмен Максим Шкіль, компанія якого займається будівництвом метро в Києві.