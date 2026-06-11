Україна планує постачати біометан до ЄС через Польщу

Україна має шанс стати одним із найбільших виробників біометану в Європі, а Польща – головним маршрутом для його постачання до країн ЄС. Про можливу співпрацю пише польське видання Energetyka24 з посиланням на дослідження Банку господарства крайового (BGK).

До 2030 року Україна зможе експортувати до Польщі близько 1 млрд м3 цього палива щороку, а до 2050 року збільшить свої річні виробничі потужності до 9,7–21,8 млрд м3. Відповідно Польща може отримати від такої співпраці одразу дві переваги: використовувати український біометан для власних потреб та отримувати плату за транспортування його далі до країн Західної Європи.

Експерти BGK наголосили, що для реалізації цього потенціалу слід гармонізувати регуляторне середовище з вимогами законодавства ЄС, а також створити сприятливі інвестиційні умови.

«За умови подальшого вдосконалення законодавства, технічних регламентів та митних процедур, Польща може стати не лише ключовим споживачем, а й транзитним вузлом для українського біометану на шляху до європейського ринку», – зазначили фахівці.

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Водночас передумови для такої співпраці вже є. Ще у 2023 році польський оператор Gaz-System та Оператор ГТС України підписали меморандум про співпрацю, який передбачає розвиток та модернізацію транскордонної інфраструктури.

Аналітики вважають, що Україна має значний потенціал для виробництва біометану завдяки потужному аграрному сектору. У перспективі до 2050 року обсяги виробництва можуть зрости до 21,8 млрд м3 на рік.

Більше про виробництво біометану в Україні

Біометан є одним із замінників природного газу. Європейський Союз розраховує досягти виробництва 35 млрд м3 такого палива щороку, щоб зменшити залежність від імпорту російського газу.

На думку експертів, поєднання українських виробничих можливостей, польської газової інфраструктури та попиту з боку ЄС може створити новий центр «зеленої» енергетики у Центральній та Східній Європі.

Зауважимо, що Україна почала виробляти біометан ще раніше, зокрема у 2025 році відбувся перший експорт до ЄС. У лютому 2025 року агрохолдинг VITAGRO здійснив першу тестову поставку газу до Німеччини. До кінця року чотири компанії вже експортували 11,2 млн м3 біометану.

Наразі в Україні є шість заводів з потужністю 106 млн м3 на рік, чотири з них подають біометан у газопроводи, ще два виробляють біо-LNG. Останнім запрацював завод у Хмельницькій області, його збудувала Теофіпольська енергетична компанія.