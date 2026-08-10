До каталогу увійшло близько 140 товарів

«Укрпошта» та мережа магазинів електроніки «Цитрус» запустили пілотний проєкт із продажу техніки за каталогами в поштових відділеннях. Він орієнтований насамперед на села та невеликі населені пункти, де немає спеціалізованих магазинів. Про це повідомили гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський та CEO «Цитруса» Артем Шевченко.

До каталогу увійшло близько 140 товарів малого та середнього розміру. Серед них – смартфони, навушники, аксесуари, дрібна побутова техніка та інша електроніка.

Покупці зможуть обрати потрібний товар із каталогу, оформити замовлення та забрати його у відділенні «Укрпошти». Доставка триватиме від двох до п’яти робочих днів. Вартість – 50 грн за одне відправлення.

За словами Ігоря Смілянського, проєкт має забезпечити доступ до техніки навіть у громадах із нестабільним зв’язком та електропостачанням. Новий формат також тестують через російські атаки на українські торговельні мережі й логістичні компанії.

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CEO «Цитруса» Артем Шевченко зазначив, що в селах і невеликих населених пунктах України живуть понад 10 млн людей. Водночас багато з них мають обмежений доступ до магазинів електроніки та побутової техніки.

За даними компанії, «Укрпошта» має понад 4 тис. стаціонарних і близько 2 тис. пересувних відділень, які обслуговують більш ніж 20 тис. населених пунктів.