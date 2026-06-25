Національний банк України у четвер, 25 червня, надав детальні роз’яснення щодо рішення визнати генерального директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам професійної придатності. У регуляторі наголосили, що це стало результатом тривалого наглядового процесу та не пов’язане з можливими планами компанії щодо отримання банківської ліцензії.

У Нацбанку повідомили, що рішення було ухвалене одностайно двома колегіальними органами – Кваліфікаційною комісією та Комітетом з питань нагляду і регулювання діяльності банків та оверсайта платіжної інфраструктури. Адміністративне провадження у справі відкрили ще у листопаді 2025 року після результатів наглядових заходів за діяльністю «Укрпошти» у 2023–2026 роках, під час яких були зафіксовані системні порушення.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Регулятор підкреслив, що оцінка професійної придатності керівників є стандартною процедурою, яка включає перевірку знань законодавства, управлінських компетенцій та здатності керівника ефективно виконувати свої функції в умовах виявлених порушень.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Окремо в НБУ заявили, що рішення не пов’язане з намірами «Укрпошти» отримати банківську ліцензію, і зазначили, що компанія не подавала відповідних документів. Також у регуляторі підкреслили, що під час можливого ліцензування оцінюється фінансовий стан установи, стратегія розвитку та відповідність вимогам законодавства.

У Нацбанку додали, що підтримують розвиток банків фінансової інклюзії, однак від «Укрпошти» під час обговорення відповідної законодавчої рамки надійшла лише одна пропозиція.

Також регулятор зазначив, що «Укрпошта» залишається збитковою: у 2025 році її операційний збиток перевищив 400 млн грн, а покращення фінансового результату відбулося переважно за рахунок продажу активів, а не основної діяльності. За підсумками першого кварталу 2026 року компанія знову зафіксувала збиток. У НБУ звернули увагу і на відсутність повноцінно функціонуючої наглядової ради в «Укрпошті», що розцінюється як проблема корпоративного управління для державного оператора критичної інфраструктури.

Окремо в Нацбанку заявили про готовність оприлюднити протокол Кваліфікаційної комісії для забезпечення максимальної прозорості, однак це можливо лише за згодою Ігоря Смілянського, оскільки документ містить інформацію з обмеженим доступом.

Нагадаємо, 24 червня НБУ зобов’язав «Укрпошту» звільнити Ігоря Смілянського з посади гендиректора. Компанії дали два місяці для призначення нового керівника, який відповідатиме встановленим критеріям.

Смілянський же вважає рішення НБУ спробою поставити на паузу створення поштового банку. Також він пов'язав своє звільнення із особистим конфліктом з керівництвом регулятора, а саме з Андрієм Пишним.