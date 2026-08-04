Через інтенсивний рух асфальтове покриття на Городоцькій швидко зношується

У четвер, 6 серпня, у Львові розпочнуть ремонт вул. Городоцької на ділянці від вул. Виговського до Скнилівського мосту. Роботи, на час яких рух ділянкою повністю не перекриватимуть, триватимуть близько місяця. Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

Протяжність ділянки, яку ремонтуватимуть, становить 2 км. Тут планують частково замінити нижній та повністю оновити верхній шар асфальтобетонного покриття, а також підняти до рівня дороги дощоприймальні решітки та люки оглядових колодязів.

Повністю перекривати рух на вулиці не будуть: обмеження запроваджуватимуть лише на окремих смугах у місцях проведення робіт, розповів перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Громадський транспорт під час ремонту курсуватиме за звичними схемами, додають в управлінні транспорту ЛМР.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Роботи розпочнуть на частині дороги у напрямку виїзду з міста на одній з двох смуг.

Додамо, що роботи підрядник виконає з відтермінуванням оплати. Торік у міськраді Львові розповіли про плани на ремонт ділянок магістральних вулиць за гроші підрядників, адже основна частина бюджету міста йде на підтримку ЗСУ. З підрядниками розрахуються впродовж двох років.

Раніше у Львові за цим принципом відремонтували ділянку вул. Стрийської і вул. Героїв УПА.