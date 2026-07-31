Ремонтні роботи триватимуть на новій ділянці – від вул. Стороженка до вул. Шараневича

З понеділка, 3 серпня, у Львові розпочнуть ремонтні роботи на новій ділянці вул. Залізничної – від вул. Стороженка до вул. Шараневича. Про це повідомили у Львівській міській раді.

Через ремонті роботи для руху транспорту буде перекрито частину вул. Залізничної – від вул. Ясної до вул. Шараневича.

Об’їзд ділянки, яку ремонтують, буде здійснюватиметься:

зі сторони вул. Шараневича : по вул. Декарта, вул. Марка Вовчка, вул. Олени Степанівни, вул. Квітки-Основʼяненка, вул. Бортнянського, вул. Луцького з виїздом на вул. Шевченка;

: по вул. Декарта, вул. Марка Вовчка, вул. Олени Степанівни, вул. Квітки-Основʼяненка, вул. Бортнянського, вул. Луцького з виїздом на вул. Шевченка; зі сторони вул. Шевченка: по вул. Левандівська, вул. Залізнична (до місця перекриття), далі об'їзд через вул. Ясна, вул. Братів Дужих, вул. Братів Міхновських з виїздом на вул. Городоцьку.

Схема об'їзду

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«Наразі на ділянці від вул. Ясної до вул. Стороженка тривають активні роботи із заміни мереж. Наступного тижня беремо в роботу ще один відрізок – від вул. Стороженка до вул. Шараневича», – зазначив директор ЛКП «Львівавтодор» Микола Власюк.

Нагадаємо, ремонт на вул. Залізничній розпочався з кінця минулого року. Проєктом реконструкції передбачені повна заміна усіх комунікацій, заміна покриття дороги, облаштування двох велосмуг, ремонт тротуарів і облаштування паркомісць. Проїзна частина і велосмуги будуть вистелені асфальтобетоном, паркомісця замостять бруком, а тротуари — плиткою ФЕМ. Також вулицю приведуть до одного рівня, щоб було зручно пересуватися всім категоріям мешканців. Тож більшість пішохідних переходів буде піднята до рівня тротуарів. 2 липня для руху транспорту відкрили першу ділянку реконструйованої вул. Залізничної — від квазікільця вул. Шевченка до вул. Ясної. Тепер це сучасний міський простір із двостороннім рухом, велоінфраструктурою, безбар’єрними тротуарами та комфортними умовами для всіх учасників дорожнього руху.

Зазначимо, ремонтні роботи на вул. Залізнична відбуваються за кредитні гроші, адже гроші з міського бюджету першочергово скеровують на підтримку Збройних Сил України.