Сергій Волковський раніше очолював Хмельницький районний військкомат

У Чернівецькому обласному ТЦК та СП призначили нового керівника. Тимчасовим виконувачем обов’язків начальника став полковник Сергій Волковський, який раніше очолював Хмельницький районний військкомат, повідомило «Суспільне.Чернівці». Цю інформацію підтвердили ZAXID.NET в групі комунікацій Чернівецького обласного ТЦК та СП.

Попередній військком Роман Дядюра виконував обов'язки начальника, перебуваючи у відрядженні з 22 травня по 18 липня. 27 липня призначили нового керівника – полковника Сергія Волковського.

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Відомо, що Сергій Волковський з 2023 року працював начальником мобілізаційного відділення у Хмельницькому районному ТЦК та СП. Із 2024 року був заступником начальника того ж ТЦК та СП, а з 2025 року виконував там обов'язки керівника.

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Додамо, що з 2022 року очільників Чернівецького обласного ТЦК та СП змінювали кілька разів. У 2025 році тодішнього начальника, полковника Сергія Потякова, перевели у бойову частину за його особистим бажанням. Після нього обласний військкомат очолив полковник Сергій Арушунян. Потім знову на кілька місяців повернули Сергія Потякова, а після нього призначили полковника Романа Дядюру.