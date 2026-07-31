Візуалізація забудови колишнього санаторію на вул. Коновальця

У п’ятницю, 31 липня, під час засідання виконкому головний архітектор Львова Антон Коломєйцев представив проєкт забудови колишнього дитячого санаторію обласної ради на вул. Коновальця. Посадовець зазначив, що забудову здійснюватимуть поетапно, а у містобудівних умовах та обмеженнях передбачать 20% забудови ділянки, а не 45%, як хоче забудовник. Цьому рішенню передував висновок Мінкульту про те, що забудова не загрожує об'єкту ЮНЕСКО.

До міста звернулося ТзОВ «Скай Дістрікт» щодо реконструкції існуючих будівель під багатоквартирний житловий будинок з прибудовою та підземною стоянкою на вул. Євгена Коновальця, 114, 116. Це фірма з орбіти забудовника «Авалон».

Головний архітектор Львова розповів, що по цьому проєкту є попередній висновок від Мінкульту. В текстовій частині зазначено, що загалом ці містобудівні перетворення, які вказані у поданому проєкті, не матиму негативного впливу на об’єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. За словами посадовця, є чітко встановлені висоти, які регламентують цей об’єкт, – це 11 метрів.

«На вул. Коновальця була запланована забудова, яка вже була приведена у відповідність до історико-архітектурного опорного плану, але передбачала забудову 45% земельної ділянки. Місто погодило більш ніж удвічі меншу забудову, що не дасть повноцінно вести це будівництво», – каже Антон Коломєйцев.

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На питання про те, які забудовник подав соціальні гарантії, головний архітектор Львова повідомив, що «Авалон» подав гарантії щодо долучення до інфраструктури та інформацію про те, що з відділом освіти району підписано договір про інвестування в соціальну інфраструктуру – йдеться про добудову існуючого дитсадка.

«Але насправді такі інвестиційні внески, які передбачались до 2019 року і які зазначені в листі забудовника, їх не вистачить на ці плановані добудови. Тобто ми розуміємо, що їх вистачить на проєктування, на якісь початкові роботи, але не на весь обсяг будівництва. Йдеться про покращення вже існуючого садка методом добудови», – додав Коломєйцев.

За даними аналітичної платформи YouControl, засновниками ТзОВ «Скай Дістрікт» є ТзОВ «Авалон Інкомпані» (90%) та АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Адамант» (10%).

Раніше ZAXID.NET детально розповідав, як фірма стала власницею колишнього обласного дитячого кардіоревматичного санаторію. Під час продажу будівлі на вул. Коновальця, 114-116 Львівська міська рада закликала підприємців не брати участь в аукціоні, вважаючи продаж незаконним. Також ЛМР судилась з ЛОР за право власності на ці приміщення, проте програла суд.