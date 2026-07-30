В Шептицькому професійному коледжі енергетики та технологій надалі тривають перевірки

Після проваленого конкурсу на посаду директора Шептицького професійного коледжу енергетики та технологій ситуація навколо навчального закладу лише загострюється. Виконувачкою обов'язків керівника призначили головну бухгалтерку коледжу Ольгу Запісоцьку, кандидатура якої ще до голосування викликала дискусії. Зокрема, одна із викладачок навчального закладу заявила про можливі махінації під час нарахування заробітної плати. Після цього у коледжі провели аудит, який, за інформацією, оприлюдненою під час засідання депутатської комісії, виявив низку порушень.

Ще під час попереднього засідання комісії 13 липня депутати повідомляли, що Львівська ОВА має протягом тижня визначитися з подальшим керівництвом коледжу. Однак остаточного рішення досі не ухвалено. Нові обставини стали відомі у четвер, 30 липня, під час засідання постійної комісії з питань освіти, науки та інновацій Львівської обласної ради.

Як повідомив на засіданні заступник директора з навчальної роботи Віктор Кусий, одразу після призначення виконувачкою обов'язків директора Ольга Запісоцька оформила лікарняний. На засідання також прибули представники педагогічного колективу. Близько десяти викладачів заявили про тиск, конфлікти та фізичне насильство у коледжі. Вони закликали обласну владу втрутитися у ситуацію та забезпечити прозоре врегулювання кадрового питання.

Після призначення в.о. директора, 2 липня, Ольга Запісоцька оформила лікарняний. Відтоді обов'язки керівника закладу виконує заступник директора з навчально-виробничої роботи Ігор Павловський. Водночас члени педагогічного колективу заявили про тиск, який, за їхніми словами, чинить Павловський.

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Зокрема, йдеться про застосування фізичної сили. Одна із працівниць коледжу заявила, що Ігор Павловський нібито намагався вдарити її, коли вона прийшла до навчального закладу, щоб написати заяву. За її словами, випадок не є поодиноким, а подібні інциденти траплялися й раніше. За цим фактом відкрито кримінальне провадження, наразі справу передано в прокуратуру, і надалі вона буде розглядатися в суді.

Водночас, за словами Віктора Кусого, про цей інцидент не було відомо, однак він запевнив колектив, що на цю ситуацію буде відповідна реакція. Ще одна викладачка порушила питання щодо невиплати відпускних працівникам коледжу. За її словами, вона отримала гроші лише за 10 днів червня, тоді як решта виплат досі не надійшла, попри те, що Павловський запевняє про повну оплату.

Вона також наголосила, що цей випадок не є поодиноким. За словами педагогині, із затримками або неповною виплатою відпускних зіткнулися й інші працівники навчального закладу. Водночас викладачі занепокоєні та заявляють про можливу провалену вступну кампанію до коледжу через конфлікт із призначенням директора.

Разом з тим, перебування на лікарняному Ольги Запісоцької, за словами учасників засідання, продовжує відвідувати коледж і давати доручення працівникам. Цю інформацію підтвердили і заступник директора з навчальної роботи Віктор Кусий, та представники педагогічного колективу.

«Якщо людина перебуває на лікарняному, апріорі вона не може виконувати свої посадові обов'язки. Якщо вона приходить до закладу, викликає працівників і дає їм вказівки, виникає питання щодо легітимності таких дій. Під час лікарняного працівник фактично не виконує своїх функцій, а обов'язки керівника в цей період покладені на Ігоря Павловського», – зазначила заступниця голови депутатської комісії з питань освіти Парасковія Дворянин.

Через конфліктну ситуацію, що склалася у Шептицькому професійному коледжі енергетики та технологій, директор департаменту освіти і науки Львівської ОВА Олег Паска заявив, що подальше призначення керівника має відбуватися з-поміж кандидатів, які попередньо брали участь у конкурсі. За його словами, якщо учасниця конкурсу Любов Осміловська не відкликала свою кандидатуру, а Ольга Запісоцька після завершення лікарняного не приступить до виконання обов'язків, управління майном може розглянути можливість призначення Осміловської виконувачкою обов'язків директора. Водночас, за словами Олега Паски, ще одним можливим варіантом є покладення обов'язків керівника на іншого заступника директора, який зможе стабілізувати роботу навчального закладу до проведення нового конкурсу на посаду директора.

«Рекомендації роздані, департамент готує нове подання на нового керівника. Пан Віктор (ред. – Кусий) думає, як юридично це оформити, щоб в закладі вже з наступного тижня чи через тиждень з’явилася людина, яка почне цим закладом керувати, бо зараз там немає керівника, там клуб за інтересами», – додала Дворянин.

ZAXID.NET звернувся до Ольги Запісоцької з проханням підтвердити або спростувати озвучену на засіданні інформацію від викладачів. Ольга Запісоцька підтвердила, що відвідує навчальний заклад під час лікарняної відпустки та викликає викладачів, але заперечила те, що дає їм будь-які вказівки. За її словами, такі заяви є неправдивими та лише загострюють ситуацію. Також вона заперечила інформацію про нібито фізичне насильство з боку Ігоря Павловського. Запісоцька заявила, що за недостовірну інформацію потрібно притягувати до суду.

«Я ж не лежу в лікарні на стаціонарі з вірусною інфекцією. Я не є заразною, я маю право зайти в кабінет. Те, що я перебуваю по кілька годин у закладі, – це моя ініціатива, яка не заборонена законом. Ніяких завдань нікому я не даю і не порушую трудової дисципліни. Працівники, які перебувають у відпустці, проводять свій час в обласній раді, на різних комісіях, щоб знищити те, що зараз напрацьовано. І я би хотіла це підкреслити, а не те, чому я перебуваю у закладі», – заявила вона.

Нагадаємо, на засіданні конкурсної комісії заступниця голови депутатської комісії з питань освіти Парасковія Дворянин запитала Ольгу Запісоцьку про розмір її зарплати. Зокрема, чи відповідає дійсності інформація, що у грудні 2025 року вона отримала близько 170 тис. грн (за даними ZAXID.NET, у грудні 2025 року Запісоцька отримала 173 тис. грн зарплати, а у березні 2026 року – майже 105 тис. грн). На комісії кандидатка заперечила цю інформацію.

Проте на наступному засіданні, яке відбулося 13 липня, аудиторка Леся Томаневич, яка проводить перевірку у коледжі, звернула увагу на оплату бухгалтерки. Зокрема, за даними перевірки, в окремі місяці головній бухгалтерці нараховували понад 130 тис. грн та 170 тис. грн, тоді як більшість інших працівників коледжу отримували в середньому 18–20 тис. грн.

До слова, під час попереднього засідання 13 липня внутрішній аудит коледжу виявив низку фінансових порушень. Серед них – непрозоре преміювання працівників, відсутність документів щодо нарахування стипендій та академічних відпусток, а також уникнення справедливих торгів під час закупівель. До слова, наразі аудит ще не завершений, і в Шептицькому професійному коледжі енергетики та технологій тривають перевірки.