Шептицький професійний коледж енергетики та технологій

У четвер, 18 червня, у Львівській ОВА відбувся конкурс на посаду директора Шептицького професійного коледжу енергетики та технологій. За крісло керівника закладу змагаються дві кандидатки – директорка Угнівського аграрно-будівельного ліцею Любов Осміловська, яка понад 30 років працює в освіті, та головна бухгалтерка Шептицького професійного коледжу енергетики та технологій Ольга Запісоцька, яка не має педагогічної освіти.

Саме відсутність педагогічного досвіду у Запісоцької стала однією з головних тем обговорення під час співбесіди. Попри те, що заступник голови з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Кулепін відверто підтримав кандидатку, зазначивши, що її презентація ґрунтовна та фахова, члени конкурсної комісії впродовж засідання неодноразово поверталися до питання, як кандидатка планує керувати освітнім закладом без досвіду викладання та профільної педагогічної підготовки.

Зокрема, директор департаменту освіти і науки Львівської ОВА Олег Паска попросив претендентку пояснити, що таке методологія викладання та як би вона порадила викладачеві проводити заняття. У відповідь Запісоцька дала дуже розмиту відповідь: сказала, що все залежить від предмету, викладача та самих учнів. Така відповідь не переконала члена комісії.

«Я як людина, яка знає, що таке методика викладання, скажу, що ви не готові працювати в цьому закладі. Ваша відповідь мала бути такою: я розумію, що цього мені бракує, вступлю на педагогічний і буду це наздоганяти», – звернувся до кандидатки Паска.

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Під час виступу Ольга Запісоцька наголошувала на власному внеску в роботу коледжу та називала себе частиною команди, яка реалізовувала грантові проєкти й залучала додаткові кошти. Водночас, відповідаючи на запитання про низькі показники наповнення спецфонду, кандидатка швидко зняла зі себе відповідальність, зазначивши, що не відповідала за цей напрямок роботи. Це також викликало зауваження з боку деяких членів комісії.

«Де вигідно – там ви відповідаєте. Де невигідно – там вже не відповідаєте», – зазначив один із членів комісії, звернувши увагу на суперечності у відповідях претендентки.

У своїй програмі розвитку коледжу Запісоцька багато говорила про співпрацю з роботодавцями та бізнесом та значно менша про освіту, хоч освіта мала би бути основним напрямком навчального закладу. Зокрема, вона заявила, що коледж має «брати різні замовлення від бізнесу», а також «моніторити, чи студенти правильно обрали своє робоче місце».

Говорячи про власну роботу в закладі, кандидатка сказала: «За момент своєї роботи я дала багато закладу, будучи на своїй посаді. Я вважаю свою роботу відмінною. Якщо є помилки, я їх розумію і можу виправити».

Окремо під час конкурсу з аступниця голови депутатської комісії з питань освіти ЛОВА Парасковія Дворянин запитала Ольгу Запісоцьку про розмір її зарплати. Зокрема, чи відповідає дійсності інформація, що у грудні 2025 року вона отримала близько 170 тис. грн. Кандидатка у відповідь розсміялася та заявила, що «таке неможливо» і ця інформація не відповідає дійсності.

Втім, за інформацією власних джерел ZAXID.NET, у грудні 2025 року Запісоцька отримала 173 тис. грн зарплати, а у березні 2026 року – майже 105 тис. грн.

Окремо члени комісії цікавилися підтримкою кандидаток серед працівників коледжу. За словами Запісоцької, під час таємного голосування колективу її кандидатуру підтримали 25 працівників із близько 70.

Натомість інша кандидатка Любов Осміловська розповіла, що працює у сфері професійної освіти понад 30 років. За цей час вона була майстром виробничого навчання, старшим майстром та керівницею професійного навчального закладу. Під час голосування колективу її підтримали 42 працівники. Однак Олександр Кулепін, який видався очевидним прихильником бухгалтерки Запісоцької, одразу висловився, що вважає презентацію по представленню програми розвитку закладу Осміловської дуже розмитою та необгрунтованою.

«Саме ця презентація мені дуже не сподобалась, бо тут є якісь загальні мрії, просто перерахунок без конкретики. Вцілому виглядає, що є багато варіантів – і з того щось та й буде», – висловився Кулепін.

Однак під час свого виступу Осміловська зосередилася на пріоритетах – впровадженні безбар’єрності, системі підтримки й реінтеграції ветеранів через курси перенавчання. Вона також наголосила, що хотіла б створити лаундж-зону для студентів та забезпечити в коледжі харчування.

Під час співбесіди кандидатка також заявила про необхідність відновлення довіри в колективі, розвитку співпраці з роботодавцями та оновлення підходів до підготовки студентів відповідно до потреб ринку праці.

Під час обговорення представники місцевого бізнесу порушили питання про небажання окремих майстрів виробничого навчання відвідувати підприємства та знайомитися з сучасними виробничими процесами. Тут запитав і Олександр Кулепін, чи готова Любов Осміловська звільняти працівників за відсутність саморозвитку.

За її словами, насамперед працівників потрібно мотивувати та пояснювати необхідність змін і проводити особисту розмову з кожним, але не вдаватися одразудо звільнення. На що Кулепін доволі різко зреагував, сказавши, що така позиція його насторожує.

Окрему увагу Осміловська приділила атмосфері в колективі. Вона неодноразово говорила про втрату довіри між працівниками та адміністрацією і заявила, що першочергово намагатиметься відновити відкриту комунікацію, адже люди хочуть прозорості.

Під час виступу Осміловська також розповіла про досвід залучення грантових коштів та міжнародних проєктів. Вона наголосила, що написання грантових заявок у невеликих громадах часто доводиться брати на себе працівникам закладу, оскільки залучити зовнішніх фахівців складно.

Також кандидатка заявила, що одним із пріоритетів бачить розвиток короткострокових програм перепідготовки, дуальної освіти та тіснішу співпрацю з підприємствами, які готові брати участь у підготовці майбутніх працівників.

Однак у 2024 році Сокальський районний суд Львівської області оштрафував Любов Осміловську за те, що вона виписувала премії своїй матері, яка працювала медсестрою в Угнівському аграрно-будівельному ліцеї (де сама Любов Осміловська є директоркою). При цьому, Любов Осміловська не повідомила директора департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації про наявний конфлікт інтересів, тому суд призначив їй 3400 грн штрафу.

Заслухавши обох кандидаток, депутати Львівської облади зробили перерву у слуханні, щоб порадитися щодо вибору майбутної директорки шептицького коледжу, та повернуться до цього питання у понеділок, 22 червня.

До слова, Шептицький професійний коледж енергетики та технологій заснували у 1996 році як Червоноградське технічне училище №7. Згодом заклад реорганізували у Червоноградський професійний гірничо-будівельний ліцей, а у 2026 році, після набуття чинності закону про професійну освіту, він отримав нинішню назву. Як і інші обласні заклади профосвіти, коледж належить територіальним громадам Львівщини та перебуває у підпорядкуванні Львівської ОВА з 2021 року.

Коледж готує фахівців з будівництва, електротехнічної сфери, зварювального виробництва, металообробки, технічного обслуговування обладнання, гірничої справи та сфери послуг.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, керівником закладу наразі зазначений Руслан Онишкевич.