Мама директорки Любов Осміловської працює в Угнівському аграрно-будівельному ліцеї медсестрою

Сокальський районний суд Львівської області оштрафував директорку ДНЗ «Угнівський аграрно-будівельний ліцей» Любов Осміловську, яка виписувала премії своїй матері, яка працювала При цьому, вона не повідомила про наявний конфлікт інтересів, тому суд призначив їй 3400 грн штрафу.

Як вказано в матеріалах справи, Любов Осміловська працює директоркою Угнівського аграрно-будівельного ліцею, що в Червоноградському районі. 3 січня 2023 року вона видала наказ про встановлення працівникам ліцею надбавки, що становить 50% від ставки. У цьому ж навчальному закладі медсестрою працює її мама, якій, відповідно до наказу, нарахували понад 25 тис. грн премії. При цьому, Любов Осміловська не повідомила директора департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації про наявний конфлікт інтересів.

На неї склали протокол за ч. І та ч. 2 ст. 172-7 КУпАП. У суді Любов Осміловська свою провину визнала повністю.

Враховуючи обставини справи, суддя Сокальського районного суду Олег Веремчук визнав Любов Осміловську винною у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та призначив 3400 грн штрафу. Цю постанову можна оскаржити в апеляційному суді.