Ірина Бурак виписувала премії сину та доньці, не повідомляючи ЛМР про конфлікт інтересів

Галицький районний суд Львова оштрафував в. о. директора ДНС «Ставропігійське вище професійне училище Львова» Ірину Бурак, яка виписувала премії своєму сину та доньці, що працювали у тому ж училищі на посаді соціального педагога та бібліотекарки. Сама Ірина Бурак стверджує, що не знала про конфлікт інтересів, оскільки перебувала на посаді директорки училища в статусі виконувачки обовʼязків.

Як вказано в матеріалах справи, з 2016 року Ірина Бурак очолює Ставропігійське вище професійне училище Львова. У цьому ж закладі з 2015 року на посаді соціального педагога працює її син Андрій Бурак та донька, яка обіймає посаду бібліотекарки.

В січні 2023 року Ірина Бурак підписала наказ про преміювання працівників, яким встановила своєму сину 30% доплати – 1231 грн. На це звернули увагу в Львівській міськраді, після чого встановили й інші факти преміювання Іриною Бурак свого сина в попередні роки. Загальна сума премій становить майже 75 тис. грн без урахування податків.

Крім цього, Ірина Бурак виписала матеріальну допомогу своїй доньці, яка з 2020 року працює в училищі бібліотекаркою. Зокрема в лютому 2023 року вона видала наказ про виділення доньці 4745 грн матеріальної допомоги та встановила додаткову доплату в розмірі посадового окладу.

Суд об’єднав справи про преміювання Іриною Бурак обох дітей та розглядав їх як єдину справу. Сама директорка в суді свою провину визнала та зазначила, що до 2021 року працювала директоркою Ставропігійського ВПУ й повідомляла в департамент розвитку про конфлікт інтересів. Утім у 2021 році в неї закінчився контракт і на посаді директора вона перебувала в статусі в. о. й вважала, що законодавство про запобігання корупції на неї не поширюється.

Враховуючи обставини справи, суддя Галицького райсуду Людмила Мироненко визнала Ірину Бурак винною у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів за ч. 1, 2 ст. 172-7 КУпАП та призначила 3740 грн штрафу. Цю постанову можна оскаржити в апеляційному суді.