Личаківський районний суд Львова оштрафував на 6800 грн Аліну Бояр-Созонович, яка, очолюючи львівський ліцей №6, купувала товари у фірми своєї матері, а також призначала премії чоловіку.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у липні 2023 року, протягом 2021 – 2022 років Аліна Бояр-Созонович була в.о. директора ліцею №6 (колишня російська школа), що на початку вул. Зеленої. Вона укладала договори на закупівлю світильників, фарб, наклейок на стіни, поручнів, матеріалів для електромереж, покриття для підлоги, ялинки, стендів, водонагрівача з фірмою своєї матері. У матеріалах справи вказано, що йдеться про ТзОВ «Грант-Л», засновницею та керівницею якої є Олена Чістякова. З цією фірмою уклали договори загалом на 60 тис. грн.

Також Аліна Бояр-Созонович прийняла свого чоловіка на посаду керівника гуртка з шахів та виписала йому премії на 11 тис. грн. Під час укладання угод з фірмою своєї матері та преміювання чоловіка Аліна Бояр-Созонович не повідомила начальника управління освіти про конфлікт інтересів, через що на посадовицю склали матеріали про адмінправопорушення.

Станом на липень 2023 року Аліна Бояр-Созонович працює на посаді заступниці директора ліцею №6.

Справу розглянув суддя Володимир Мармаш, який визнав Аліну Бояр-Созонович винною у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та оштрафував на 6800 грн. На постанову ще може бути подана апеляція.